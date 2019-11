GOSPODIN PRAVI NE POSTOJI! Biljana Obradović SUROVO o ljubavnom životu! Voditeljka priznala da su GENI za sve KRIVI!

Biljana Obradović otkrila je kakva je u ljubavi, pa priznala da je ideja o gospodinu pravom zapravo iluzija, jer svako ko vam prija može biti prava osoba za vas.

- Gospodin pravi i gospođa prava ne postoje. Vama samo neko u određenom trenutku prija, fizički vam se dopadne, a onda kroz upoznavanje i druženje gledate da napravite najbolji balans svih mana i vrlina. Kod mene se to samo desi, energija i to je to. Priznajem nije davno pa, eto, možda je vreme da i ja to sebi da poželim (smeh). Nisam tip koji ide iz veze u vezu. Sama super funkcionišem, a još bolje sa pravim parom. Jednostavno, treba da ga doživim kao muško i da to osetim. Kad volim to je strasno i dugo - rekla je Biljana.

Voditeljka je otkrila da je promenila način ishrane zbog zdravlja, ali i priznala da su za njenu liniju zaduženi geni.

- Ne stižem da vežbam onoliko koliko želim jer radim dva posla. Što se lica tiče, u pitanju je genetika. Obe bake i mama su mi baš mladolike, a telo je disciplina. Poslednjih mesec dana sam promenila ishranu, ali zadržala sve obline. Morala sam privremeno da se odreknem voća, mlečnih proizvoda, pirinča i krompira, ali znate kako kažu, “nema ljubavi bez bola”, pa tako i ja... Vratila sam se jogi, a eto samo da ugrabim vreme i da se u kontinuitetu vratim i na fitnes.

