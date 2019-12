VODITELJKA DRAGANA KOSJERINA PROGOVORILA O GLAMUROZNOJ SVADBI: Evo kakve planove kuje s verenikom Bojanom, sve je TAJNA

Voditeljka Dragana Kosjerina ističe kako ona sa izabranikom Bojanom uvek pronađe vreme za ljubav, razgovore i zagrljaj.

Uvek nasmejana voditeljka proteklu godinu će pamtiti po romantičnoj veridbi u Grčkoj sa stomatologom Bojanom Perduvom, a kako otkriva, imaju ideje kako će svadba da im izgleda. Ne žure, bitno im je da uživaju u ljubavi koju svakodnevno neguju.

- Vidim da je veridba privukla mnogo pažnje, ali ne volim često da govorim o privatnim planovima i da zatrpavam medije suvišnim podacima o svojoj intimi. Razgovaramo o tome, ideje već postoje, ali sve u svoje vreme - kaže Dragana, i dodaje da uprkos gustim rasporedima i brojnim obavezama Bojan i ona uvek pronađu vreme jedno za drugo:

- Uvek imamo naše vreme. Danas svi mnogo rade. Lako se izgubi ritam u porodičnim odnosima i komunikacija i bliskost su na velikom testu. Stoga mi ne odstupamo od ideje da svakog dana imamo trenutke za sebe, za razgovor i zagrljaj. Toliko vremena svako može da nađe.

Atraktivna voditeljka na pitanje da li je njen partner ljubomoran, kao iz topa odgovara.

- Ne. Bojan je moja najveća podrška, on je samosvestan i opušten, ima izuzetne ideje i motiviše me.

Dragana ističe da iza sebe ima veoma plodonosnu godinu, te da se nada da će joj 2020. biti baš takva.

- Izgleda da ja ne umem drugačije, pa ću punom parom raditi i u narednoj godini. Biću iskrena, nije lako balansirati između dve redakcije i uskladiti obaveze u jutarnjem i večernjem programu. Često me stigne umor, ali svega par dana mi je dovoljno da se oporavim. Uistinu volim svoj posao, dajem poslednji atom snage u programu. Kažu mi ljudi koji prate moje emisije „ti to radiš sa takvom lakoćom”. Da bih ostavila takav utisak, potrebna je kontinuirana priprema, voditeljski trening, koncentracija i informisanost. Veoma me provocira kada od ljudi koji nikada nisu radili pred kamerom čujem kako je ovaj posao lak. Sve je, samo ne to - zaključila je Dragana Kosjerina.

Dragana ističe da za Božić i Badnje veče čuva tradiciju i praznike provodi sa porodicom i najmilijima.

- Praznike uvek provodimo sa porodicom, tradiciju čuvamo, ali nam je od svega važnije da budemo zajedno. Kako godine prolaze, sve više volim praznike, jer ih sada ne vezujem za provod i žurke, već za divne i dragocene trenutke sa najdražima - kaže ona, i dodaje da za Novu godinu kupuje darove, ali isključivo one praktične:

- Kupujem uz konsultaciju šta je kome potrebno. Volim praktične poklone.

