OVE SKANDALE I BLAMOVE POZNATI BI NAJRADIJE DA ZABORAVE! O njima se i danas priča, nikako da ih se OTRESU!

Osim po brojnim skandalima i aferama, godina za nama svakako je upamćena i po brojnim blamovima iz sveta poznatih. Javnost se, međutim, čvrsto drži za svaku izgovorenu reč te iako oni jedva čekaju da njihovi lapsusi padnu u zaborav, o ovome se ipak i danas priča.

Luna Đogani na snimanje jedne novogodišnje emisije došla u obući koja je bila poderana - a to su primetili njeni pratioci na Instagramu, kada je objavila fotografiju na kojoj pokazuje svoj pažljivo stajling. Nije ni slutila da će ovi sa oštrim okom ipak uspeti da ostave trag.

"Dama sa stilom. Nije mogla bar za to snimanje da kupi cipele. O, Bože. Šta kažu, stavila bez daha? Mene je ostavila bez daha, jer sam bila u šoku kada sam videla sandale", glasio je jedan od komentara ispod fotografije.

foto: Nemanja Nikolić

Srđan Predojević našao se u neprijatnoj situaciji kada je u svojoj emisiji ugostio spisateljicu Vedranu Rudan. Naime, Predojević ju je pogrešno najavio, a ona ga je iskritikovala pred širokim auditorijumom.

"Hvala vama što ste me pozvali i što ste me pogrešno najavili i rekli ste da sam Vesna i da sam iz Zagreba, ali uglavnom su voditelji retardirani", oštra je bila ona, bez dlake na jeziku kao i obično.

Aleksandra Troicki, supruga Viktora Troickog, bila je jedna od gošći na svadbi Danijele Karić i Ivana Mileusnića. Pri samom dolasku u restoran gde se održavala svadba doživela je veliku neprijatnost. Naime, zvanice su je oslovile sa "Sunčica" - po imenu teniserove bivše devojke. Aleksandra je, kako se tada navodilo, bila iznenađena, te je svoju prijateljicu upitala:

"Zašto me zovu Sunčica?"

1 / 5 Foto: Sonja Spasić

Dragan Kojić Keba gostujući u jednoj emisiji uspeo je da izmisli reč i ne razmišljajući koliko će to biti upadljivo.

"Kada se ta simbioza desi dođe do kartukulacije vasione", rekao je on u "Magazin Inu", pa zatekao sve izjavom.

Goca Tržan doživela je neprijatnost kada je "zakazala" usred jednog testa opšte kulture. Njoj je postavljeno pitanje "Ko je napisao roman Seobe?" u "Ja volim Srbiju", a onda je nastao haos. Prvo je rekla da je u pitanju Dobrica Ćosić, a onda je Nele Karajlić pokušao je da joj pomogne da se seti i osvoji poene. Počeo da ponavlja: "Crn... Crn... Crn...", nadavši se da će asocirati pevačicu na Miloša Crnjanskog, ali ni to joj nije pomoglo.

"Brana Crnčević", odgovorila je nekadašnja članica benda "Tap 011".

foto: Nemanja Nikolić

Glumac Miloš Biković doživeo je blam kada je na jednom događaju pomislio da se fotografiše sa obožavateljkom, a ona nije ni obratila pažnju na njega.

Fanovi su se, naime, smenjivali za fotografisanje, a onda mu je prišla devojka koja mu je okrenula leđa. Očigledno je htela da se fotografiše ne obraćajući pažnju na osobu sa kojom to želi da učini, a glumac to nije odmah shvatio, pa je krenuo da je zagrli, a kada je shvatio da joj je "nebitan", onda je iz šale on njoj okrenuo leđa. Snimak ove situcije podelio je sa pratiocima na društvenoj mreži Tviter i na kratko vreme to je bio veliki hit.

foto: Printscreen/Instagram

Darine "seljačke škole" tresle su celu zemlju u jednom periodu.

"Ne, on (sin) ne ide u ove seljačke škole, već u privatnu u školu, gde su deca uspešnih roditelja, političara i sportista", glasila je izjava.

Pevačica se nešto kasnije oglasila uživo putem svog Instagrama i istakla da je bila isprovocirana da tako govori, a zapravo je samo htela da pohvali školu koju pohađa njen naslednik.

foto: Instagram screenshot

"(Htela sam) da nahvalim moju školu, stvarno nisam mislila ništa loše, samo sam htela da nahvalim školu mog sina... nisam mislila nikog da uvredim, deca mojih prijatelja idu u državne škole", pričala je ona tada: "Ja nikada ne omalovazavam nikoga", istakla je ona.

Kurir.rs/Blic/Foto: Printscreen Amidži, Damir Dervišagić, Dragana Udovičić, Ana Paunković

Kurir