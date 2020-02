KOMŠIJE RAZOTKRILE VUKA KOSTIĆA Ana Mihajlovski mu dolazi u stan NOĆU, ima RAZLOG za to a jedna navika sve je ŠOKIRALA

Vuk Kostić nekoliko meseci uživa u strasnoj vezi sa voditeljkom Anom Mihajlovski, a ljubavno gnezdo im je njegov stan na Vračaru, otkrivaju glumčeve komšije. Oni kažu da su videli Anu da dolazi kod Vuka, ali u kasnim noćnim satima.

"Videla sam jednom prilikom Anu ispred naše zgrade, dolazila je kod Vuka. Mislim da je bilo nešto baš kasno, posle ponoći. Lep su par, želim im sve najbolje. Ne vidim nikakav problem što dolazi kod njega, pa i kasno noću, pobogu, oni su par, samo neka se vole", navodi komšinica Vuka Kostića.

foto: Sonja Spasić

Susedi kažu da voditeljku viđaju u kasnim večernjim satima i da je uglavnom on doveze, a retko sama dođe pa se iznervira zbog parkinga jer nema mesta. Skoro niko od komšija koje smo sreli Anu nije video tokom dana. Kako kažu, možda je to zato što Vuk snima danju, a možda i zato što ne žele da budu viđeni.

"Nisam do sada pročitala nijednu izjavu u medijima da su pričali jedno o drugom. Možda ne žele da se za njihovu ljubav zna, iako sada o tome svi pričaju. Možda je to razlog što se ne eksponiraju tokom dana", kaže jedan komšija.

Frizerka koja radi u salonu koji se nalazi tačno ispred zgrade u kojoj živi Vuk sa majkom kaže:

"Poznajem Vuka i njegovu majku. Divni su ljudi. Vuk ne dolazi kod mene, on ima svog frizera, a njegovu mamu sređujem ponekad. Sve najbolje imam da kažem o njima. On je dečko normalan i fin, uvek se ljubazno javi. Videla sam da je vezi s Anom Mihajlovski, ali je nisam do sada videla. Viđala sam ga ranije sa bivšom devojkom. Sandrica je divna, fina, ljubazna", ispričala nam je frizerka, koja nije želela da se fotografiše.

Kostić odlazi u radnju za hemijsko čišćenje.

- Vuk dolazi kod nas povremeno. Ne dolazi često, čak ga retko viđam i u prolazu. Uglavnom kada ima nešto od odeće za lov ili tako nešto problematično za čišćenje, to nam donosi", rekla nam je žena zaposlena u pomenutom lokalu, a na pitanje o Ani, rekla je: "Nismo ga viđali sa Anom, dolazi sam. Uvek plati sve uredno, uzme po dogovoru, nikada nismo imali neki problem sa njim".

Majka Vuka Kostića čest je kupac u veterinarskoj apoteci, jer su ona i Vuk vlasnici čak tri kućna ljubimca.

"Ona ima tri psa i veoma je brižna prema njima i lepo ih neguje. Pohvalno je to što ona udomljava pse. Sve što im treba ona im nabavi, zaista ne žale novca kada je nega pasa u pitanju", otkriva Verica iz veterinarske apoteke koja se nalazi u Vukovom komšiluku.

"Ne glumi zvezdu, ponaša se potpuno normalno. Možete da ga vidite sa kesama u rukama, kako šeta psa, kako ide u prodavnicu, i to u trenerci", rekao je dečko koji živi u glumčevoj zgradi.

foto: Printscreen/Paparazzo lov

Kurir.rs/Blic/Foto Sonja Spasić

Kurir