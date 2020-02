EMINA JAHOVIĆ BILA U MILANU, A SAD UMIRE OD STRAHA! Bilo me je sramota da šetam s MASKOM a sad brine i za sebe i za decu

Pevačica Emina Jahović nedavno boravila u Italiji, a po sletanju u Istanbul snimila je video poruku i podelila je na društvenim mrežama.

"Hej, ljudi. Sad je deset sati uveče u Istanbulu. Na televiziji gledam vesti o korona virusu koji se širi Evropom", počela je ozbiljnim tonom.

foto: Pritnscreen/Instagram

"Želim sa vama da podelim anksioznost koju osećam zbog svega onoga što sam čula o tome. Pre nedelju dana sam boravila u Milanu i bilo me je sramota da okolo šetam sa maskom na licu, ali sad shvatam da je to bila greška. Nosite masku i perite ruke što je više puta moguće dnevno. Vodite računa o deci. Učinite sve što je moguće da se zaštitite", poručila je Emina u želji da iskoristi popularnost na društvenim mrežama kako bi uticala na sve one koji je prate.

"Videli ste već koliko je taj virus opasan. Želela sam ovo da podelim sa vama. Volim vas sve. Laku noć".

