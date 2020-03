ČIM OTVORI OČI ZOVE MAJKU DA PITA KAKO JE! Jeleni Kostov OVO najteže pada: A od sina Milije se ne odvaja!

Jelena Kostov i njen sin Milija sve svoje vreme provode u strogoj izolaciji. Pevačica ističe da im nimalo nije dosadno skupa, a da sve što im treba dobavlja njen suprug.

"Na sreću niko od mojih prijatelja, porodice, poznanika nema nikakvih problema. Što se mene tiče, ja od proglašenja vanrednog stanja u zemlji, nisam nigde izašla, znači 15 dana sam u kući. Nigde mrdnula nisam. Ne dozvoljavam ni sin da mrda nigde iz kuće, a suprug mora jer radi. On donosi sve što je potrebno, ide u kupovinu, ja odmah sve to dezinfikujem. Brave, ulazna vrata, sve... Možda čak malo i preterujem. Ozbiljno shvatam sve ono što nam se govori. Ja sam u šoku zbog ovih bezobraznih ljudi koji se šetkaju. Svi smo mi u izolaciji, a neko tamo mora da izađe i da šeta, to stvarno ne mogu da shvatim. Svi treba da se uzmemo u pamet, da se udružimo i da dišemo kao jedno. Ovo što vidimo ovih dana pune parkove, to je strašno! Mislim da to nije fer od strane tih ljudi", počela je Jelena, pa nastavila:

"Sve moje drugarice uglavnom kukaju, a meni je super sa Milijom, dobar je. Ispunjen nam je dan, nije nam dosadno. Ovo će malo opametiti sve ljude na svetu da krenu da spoznaju samo prave vrednosti", rekla je ona, pa onda otkrila kako izgledaju njeni dani u izolaciji.

"Ja mislim da sam jedina osoba trenutno koja ne provodi vreme na telefonu, ljudi mi bukvalno šalju poruke da okačim nešto na Instagram. Ne čitam ni portale. Ja sam se izolovala od svega i maksimalno sam se posvetila sinu. Ceo dan nam je ispunjen, on traži maksimalnu pažnju sada. Ja po ceo dan kuvam, izmišljam neke nove recepte, usavršavam se u kuhinji. Čistim po kući i tako... Svašta kuvam, evo baš sam prekjuče pravila neke princes krofne koje su savršene", kaže Jelena za naš portal i otkriva ko joj najviše nedostaje u ovim trenucima.

"Ja sam neko ko je preterano vezan za roditelje. Čim ustanem, čim otvorim oči, ja zovem majku da vidim kako su, pogotovu sada. Teško mi pada što ne mogu da ih vidim", rekla je pevačica.

Kao i njene brojne kolege, Jelena je takođe odložila svoje poslovne obaveze i dobro se snalazi.

"Naš posao je specifičan jer onog trenutka kad prestaneš da pevaš, prestaje ti i svaki mogući priliv. Zato moje kolege treba na vreme da razmišljaju, kad radiš treba da staviš nešto i sa strane za ovakve dane koji su nas sada snašli. Ja nemam problema i ljudi oko mene nisu počeli još da kukaju. Ako ovo bude još dugo trajalo, tek će tada pevači, ali i ljudi koje se bave nekim drugim poslovima, biti u velikom problemu. Uzdamo se da će sve to brzo da prođe, pa da nastavljamo da vas sve uveseljavamo."

Jelena je na kraju pohvalila kolegu Đorđa Davida, koji je javno priznao da boluje od koronavirusa.

"Videla sam da je Đorđe David javno priznao da ima koronavirus i apelovao na sve poznate koji su oboleli da to priznaju javno. Svaka mu čast što je izašao i javno to rekao da bi i ljudi koji su bili u njegovom okruženju poveli računa i mislim da bi to trebalo svako ko je savestan da uradi, a ne da se krije. To nije sramota, to nije bolest koju ćeš vući celog života. To prolazi za dve nedelje. Svako ko ima treba da izađe i kaže i da se vodi primerom Đorđa Davida", zaključila je ona.

