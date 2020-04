LJUDI BESNI ZBOG BAHATE ZVEZDE GRANDA: Strpajte više Darka Lazića u zatvor! Građani izrazili NEZADOVOLJSTVO (FOTO)

Vest da je Darko Lazić u subotu uhvaćen na teritoriji Bogatića kako upravlja autom za vreme policijskog časa izazvala je nezapamćeno negodovanje i burne reakcije ljudi, koji pozivaju nadležne da najstrože kazne bahatog pevača.

Većina njih smatra da je folker prevršio svaku meru i da je konačno došlo vreme da bude osuđen na zatvorsku kaznu zbog niza nepoštovanja i grubog kršenja zakona. Za svega nekoliko sata na portalu Kurir.rs ovaj članak imao je na hiljade šerovanja na društvenim mrežama i oko 300 komentara uglavnom slične sadržine.

- U zatvor bez suđenja! Zašto samo 150.000 kazne? A gde je zatvor za nekoga ko je toliko bahat da vozi bez vozačke dozvole? Hoće li već jednom otići u zatvor? Ovo je strašno, kakvo plaćanje kazni, nanogice i ostalo? Odmah u zatvor, kao i sve ostale koji ne poštuju državu! Šta još treba da uradi ovaj čovek da bi se stavio iza brave? Bahat i bezobrazan, u zatvor! - samo su neki od komentara.

Osim toga što ljudi masovno pozivaju da Lazić bude hitno i strogo kažnjen, dosta njih konstatovalo je i da pevač uopšte nema vozačku dozvolu, pa im je nejasno kako je upravljao automobilom bez nje. Kurir je proverio ove navode i zaista je tačno da Darko i dalje ne poseduje dozvolu, što je i on sam priznao juče u svojoj izjavi za medije. Ali pokušao je da se izvuče, pa je negirao da je ipak seo za volan i slagao da poštuje mere države.

- Prvo bih voleo da kažem da ja ne vozim. Na moju sreću, uvek je tu moj prijatelj i vozač, koji me, dok ja ne budem ponovo imao dozvolu, vozi. Drugo, poštujem policijski čas i sve mere koje je donela naša vlada - kazao je on.

U subotu uveče, kada je policija u Bogatiću zaustavila Lazićev automobil, odmah su mu zatražili posebnu dozvolu za kretanje u vreme policijskog časa, a kada je on rekao da je nema, sproveden je u Prekršajni sud u Šapcu. Kod sudije je na uvid dao ličnu kartu i tada mu je napisana kazna od 150.000 dinara, koju će morati da plati.

Podsetimo, Kurir je juče objavio spisak od 12 teških saobraćajnih prestupa koje je Lazić napravio u periodu od 2013. do 2015, među kojima su bahata i prebrza vožnja, neposedovanje vozačke dozvole, vožnja u alkoholisanom stanju. U oktobru 2018. doživeo je tešku saobraćajku vozeći pijan sa 1,39 promila alkohola u krvi, bez vozačke dozvole. Bio je nedeljama u bolnici u komi, lekari su se borili za njegov život, nakon čega su usledili meseci rehabilitacije.

Pokušao da zataška stvar

NUDIO POLICAJCIMA MITO OD 100 EVRA

Darko je za medije negirao da je vozio auto u Bogatiću tokom policijskog časa, ali svojim prijateljima je priznao da je ipak napravio taj prekršaj. Kako nam je jedan od njegovih drugova rekao, pevač je u subotu uveče čak pokušao i da podmiti organe reda. On je dvojici pripadnika policije koji su bili u patroli ponudio po 100 evra u zamenu da ga ne privode kod sudije, što su oni odbili i upozorili ga da je nuđenje mita takođe protivzakonito i da može krivično da odgovara za to. Kad je shvatio da s parama neće zaobići problem, Darko je počeo da moli policajce da ga puste, ali ni to nije dalo rezultate.