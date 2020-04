SA ĐANIJEM I MILE KITIĆ DO SUTRA U PRITVORU? Pevač spada u rizičnu grupu građana Srbije, a ipak prekršio ovaj ZAKON?!

Zajedno sa folkerom Đanijem, koji je juče priveden sa ženom Slađanom i sinom Milošem, još jedan estradnjak moraće da odgovara zbog nesavesnog ponašanja za vreme vanredne situacije u zemlji. Kako se navodi, i pored Mitra Mirića koji je "pao" zbog nepoštovanja zdravstvenih propisa u jednom prestoničkom hotelu, sudbinu svojih kolega juče je podelio i Mile Kitić.

Prema pisanju beogradskih medija, on će biti zadržan u policiji do sutra, baš kao i Đani. On, inače, spada u rizičnu grupu građana zbog godina.

"Mile Kitić je u vreme policijskog časa bio u poznatom restoranu, pa su organi reda morali da intervenišu u skladu sa zakonom. Pevač spada u rizičnu grupu grupu građana, s obzirom da ima 68 godina, a ovim postupkom je strogo prekršio sva pravila. Estradnjaci ne shvataju da nisu izuzeti iz ove situacije, već jednako moraju odgovarati kao i ostali normalan svet", ispričao je izvor za domaće medije.

Kako se dalje navodi, Mile Kitić i njegova supruga Marta bili su nedostaupni za komentar po ovom pitanju, a i još uvek nema zvanične potvrde o ovom događaju.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: Damir Dervišagić

Kurir