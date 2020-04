ULETEO JE U AUTO I POČEO DA ME UDARA! Bila je zvezda 90-ih, pokušala da se domogne Amerike, a trpela je jezivo NASILJE

Radmila Misić je srpska folk pevačica. Na estradi je bila aktivna od 1993. do 2002. godine nakon čega je otišla u Ameriku. Tamo je tri i po godine, pokušavala je da dobije „zelenu kartu“, ali je na kraju ipak odbijena.

Radmila iza sebe ima dva braka, a od drugog muža razvela se nakon dve godine bračne zajednice, nakon što ju je on fizički maltretirao.

- Doživela sam ono što nijedna žena ne želi - da bude maltretirana. Ne stidim se jer nemam čega da se stidim, ali teško je prisetiti se te traume. Voleo je malo više da popije i onda bi postajao nezgodan. Od samog starta to nije funkcionisalo kako treba. Pokazivao je agresiju, a ja sam mislila da će to proći. Znao je da dođe do stana i da lupa satima, a ja ga nisam puštala unutra - rekla je tada Radmila Misić.

- Krenula sam na snimanje emisije, a on je pod dejstvom alkohola došao do zgrade. Kad je video da je komšija sa mnom, uleteo je u auto i počeo da me udara. Govorila sam mu da prestane, a kada sam videla da je vrag odneo šalu, izašla sam iz automobila i pozvala policiju. Patrola je ubrzo došla, ali je on uspeo da pobegne. Tada sam ga prijavila. Međutim, nisam ga tužila. Možda sam pogrešila, ali jedino što sam želela jeste da imam mir i da ga više nikad ne vidim. Ubrzo smo se razveli - opisala je Radmila svojevremeno scenu koja je presudila da donese odluku da se razvede i zauvek pobegne od bivšeg muža.

Uprkos svemu što joj se dogodilo Radmila je uspela da vrati osmeh na lice i pronađe svoj mir, a iako se ne pojavljuje često u javnosti i dalje se bavi muzikom. Godine 2015. bila je i učesnica "Farme".

