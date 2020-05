ZOLA PODNEO KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV MILJANE KULIĆ: Gušila me, lupala pesnicama, pocepala dokumente! Potegla je i NOŽ!

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola do skoro su bili u idealnoj vezi, a onda su raskinuli zbog navodnog vraćanja narkoticima i alkoholu.

Zola je rešio da okonča vezu sa Kulićevom i poručio da neće više da trpi njene histerične napade, nakon čega mu je ona uputila jezive pretnje ubistvom. Lazar je rešio da pravdu potraži na sudu i Miljanu prijavi policiji zbog svega što mu je uradila.

"Ja sam se danas posvađao sa Miljanom jer ona nije bila pri sebi, histerisala je i pretila mi je smrću. Pretila mi je da će njena porodica da mi naudi, i da neću živ izaći iz Niša. Potezala je nož na mene. Nakon toga mi je pretila da će me u toku noći zaklati, ako odem za Bosnu. Ja sam iz tog razloga hteo da se vratim kod mojih kući u Bosnu, zvao sam i svoju majku da joj to kažem. Miljana stalno ima neke histerije i preti mi. Moja majka je meni rekla da treba samo nekako da dođem do granice sa Bosnom i da ću sa pasošem da pređem preko granice, i da nije problem da mi majka sutra ujutru pošalje novac, a da ću onda da idem u karantin zboh obog stanja oko virusa. Kada je Miljana saznala da je moja majka meni odobrila dolazak u moj grad Derventu, u Bosni i kada je saznala da nije nikakav problem da mi Bosa pošalje novac za put, tek onda je krenula još više nasilnički da se ponaša prema meni", istakao je Čolić, pa nastavio:

"Gušila me je, hvatala za međunožje, lupala me je pesnicama po glavi i u svom tom nasilničkom ponašanju neću živ da izađem iz Niša. Pokušavajući da je smirim, objašnjavao sam joj da nam ovakav način života nikako ne ide u prilog, zatim sam joj govorio da podhitno treba da odem u Bosnu ujutru. Odmah nakon toga je uzela moj lični dokument, koji je jedan jedini koji imam kod sebe, moj pasoš i pocepala ga je. Nakon što mi je pocepala pasoš, rekla mi je kako tek sada ne mogu da se vratim za Bosnu, a dokaze o iscepanom pasošu će da ukloni. Posle toga sam stigao da obučem jedan duks i izašao sam ispred zgrade, razmišljajući kako da dođem do nekog telefona kako bih pozvao policiju. U međuvremenu, ona je izašla za mnom i ponovo krenula fizički da nasrće na mene, udarajući me po glavi, grebajući i govoreći kako ne želi da me ostavi i želi da se vratim u stan da još jednom popričamo. U svađi sa Miljanom izgrebala me po prsima, pocepala mi je majicu, udarala me je više puta u glavu. Nemam nikakva dokumenta, nemam pare, nemam ništa, imam samo cigarete koje sam nosio u džepu."

"Ja ću zbog nemogućnosti da budem smešten bilo gde, samovoljno da budem do 5 sati ujutru kada ističe policijski času policijskoj stanici u Nišu. Ujutru ću kada mi moji pošalju novac da se snađem i odem za Beograd u ambasadu da mi daju putni list da mogu da se vratim u svoju zemlju. Kontakt telefon nemam, ne znam gde mi se nalazi", ispisao je Čolić u krivičnoj prijavi koju je podneo protiv Milljane Kulić.

