I DA JE BIO POLICIJSKI ČAS, SEO BIH ZA VOLAN! U kolima sa Darkom Lazićem kad je PRIVEDEN bio i SIN! Otkrio SVE DETALJE

Moj Aleksej, koji ima jedanaest meseci, dobio je temperaturu, a baš tada kod kuće nije bilo nikog. Seo sam u auto i krenuo u Dom zdravlja u Pećince. Nisam osoba koja se bahati, ali kada je moj sin u pitanju, ne zanimaju me ni vozačka dozvola, ni policijski čas, on mi je najvažniji na svetu, ovako je rekao Darko Lazić, koji je priveden 29. aprila u mestu Subotište kod Brestača, jer je vozio "porše panameru" bez vozačke dozvole.

On je odmah priveden kod sudije za prekršaje u Rumi, gde je platio kaznu od 205.000 dinara.

- Svi znaju da imam vozača, a kada on nije tu, vozi me supruga Marina. Tog dana je Aleksej dobio temperaturu, a namestilo se da Marina nije bila kod kuće, kao ni moj otac. Brat je bio negde na pecanju. U trenutku sam se uplašio i pomislio šta da radim. Uzeo sam Alekseja, stavio ga u auto i krenuo ka Domu zdravlja u Pećincima, koji je na samo desetak kilometara od moje kuće. Tada nije bio policijski čas, ali i da jeste, verujte, uradio bih isto, jer sina volim više od svega i za mene ne postoje prepreke kada je on u pitanju - naveo je Lazić.

Pevač je ispričao da je saobraćajcima koji su ga zaustavili rekao da zna da greši što vozi bez vozačke dozvole, ali da je to morao da uradi zbog zdravlja sina.

- Oni su onda krenuli sa mnom do Doma zdravlja u kom je lekar pregledao Alekseja. Doktor je zaključio da sin ima samo prolaznu temperaturicu. Posle sam, bez prisile, otišao u policijsku stanicu, a nakon toga i u sud, gde sam platio kaznu od 205.000 dinara - rekao je pevač i dodao: Darko Lazić kaže da jedva čeka da prođe cela situacija sa koronavirusom, pa da ponovo dobije vozačku dozvolu, koja mu je oduzeta 2013. godine.

- Dešavalo se da niko nije tu i da zbog posla moram negde da idem. Šta ću, sednem u auto i krenem. Zbog toga se više puta dešavalo da budem uhvaćen i kažnjen, ali šta da radim, mene nema ko da izdržava. Zbog svega toga jedva čekam da položim vozački ispit. Inače, veoma sam dobar vozač i to mnogi mogu da potvrde - rekao je on.

Darko je pre ovoga priveden i 31. marta uveče kod Bogatića, jer je prekršio policijski čas. Bio je u "mercedesu" sa dva prijatelja i svi su odmah odvedeni kod sudije za prekršaje. Pevač je tada kažnjen sa 150.000 dinara, pa je molio sudiju da mu omogući da to plati u ratama jer "zbog vanrednog stanja nigde ne peva i trenutno je u škripcu s parama!" On je nakon toga izjavio da se nije bahatio sa drugarima, nego da su im se kola pokvarila i da su zbog toga samo 20 minuta zakasnili da se sklone sa ulice.

Lazić je, podsetimo, 23. oktobra 2018. doživeo tešku saobraćajnu nesreću u blizini Brestača, odakle je rodom. Tog jutra je krenuo kući iz Šapca, gde je prethodne noći pevao na jednoj privatnoj proslavi. Kako su tada preneli mediji, Darko je te noći trebalo da prespava kod prijatelja u Šapcu, ali se predomislio i odlučio da pravo sa "tezge" BMW-om produži u Brestač. Međutim, usput je sleteo s puta i isprevrtao se, a pravo je čudo kako je ostao živ. Istragom je utvrđeno da se kretao brzinom od oko 150 kilometara na čas, a da stvar bude gora, i tad je vozio bez vozačke dozvole, pa još i pijan, i nije bio vezan! Alko-test je pokazao da je imao 1,39 promila alkohola u krvi.

