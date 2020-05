TO ZA ŠTA LUNA KRIVI ATIJASA JE VRLO VEROVATNO? Oglasila se bivša, pa oštro poručila: Anabela njega HRANI U TOJ BOLESTI!

Jasmina Skender, bivša devojka Andreja Atijasa, oglasila se nakon jedne od rasprava Lune i Anabele u "Zadruzi", oko koje se svakako podigla ogromna prašina.

"Mama, o kom braku ti pričaš? Daj, ćuti, molim te... Taj tvoj me je pipao i molio", rekla je Đoganijeva pa odmahnula rukom, a spekulacije i šuškanja brzo su počela.

Jasmina je gotovo sigurna da je Luna mislila na njenog bivšeg, pa je poručila i da ju je "malo blam što ima ikakve veze sa tim ljudima".

"Nemam potrebu da išta više objašnjavam kao što sam radila pre. Malo me je i blam što imam ikakve veze sa tom pričom i tim ljudima. Andrej je jako opasan. On uopšte ne razmišlja o posledicama, onim koje on može da snosi zbog nekog svog zlodela, a i neko drugi, ni kriv ni dužan", pričala je ona, prenose domaći mediji pisanje Sveta: "Dečko je monstrum. Ja, eto, opet čekam da vreme uradi svoje, i da bez laži i podvaljivanja to Bog poslaže sve kako treba."

foto: Damir Dervišagić/printscreen twitter

"Andrej je opasan, morbidan i bez ikakvih moralnih granica. To za šta ga je Luna optužila je vrlo verovatno. Ja ne mogu ni da zamislim da se to desi bilo kome, pa i njoj. Treba ih pitati i ne treba stati dok istina ne izađe na videlo. Anabela ga podržava u stvarima koje nisu ispravne. Ona ga najviše hrani u toj bolesti", dodala je ona, koja je u vezi s Atijasom dobila i sina.

foto: Printscreen Instagram

Kurir.rs, M.G/Svet/Foto: ATA Images

Kurir