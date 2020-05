OD SREDNJE LUNU PRIVLAČE GRUBIJANI! Drugarica zna: Jedan ju je podsećao na tatu? Drugi urlao na nju da je PROSTITUTKA!

Izvesna drugarica Lune Đogani, sa kojom se zadrugarka navodno družila godinama, iznela je u javnost šok detalje iz života svoje nekadašnje prijateljice, napominjući da nju "privlače loši momci još od srednje škole" pa da je uglavnom sa takvima i bila.

"Prvo da kažem da se Luna i ja nismo posvađale, već udaljile. Jednostavno, ne razmišljamo slično, stavovi su nam drugačiji i ja više nisam mogla da posmatram da nekog kako svesno pada u ponor. Najviše mi je smetalo kod nje što je uvek birala muškarce po modelu svog oca, dakle siledžije", rekla je ona domaćim medijima, pa onda nastavila:

"Od školskih dana su je privlačili loši momci, oni koji imaju problema sa zakonom, grubi, glasni. Više puta je i tokom srednje škole bila u vezi sa nekim grubijanima koji je ne poštuju i tretiraju je kao levo smetalo. Uvek me je to nerviralo kod nje i pokušavala sam da joj skrenem pažnju da počne da ceni sebe, ali uvek je dolazilo do rasprave. Pokušavala sam da joj ukažem na to da ne treba da traži svog oca u muškarcima, što je ona bukvalno radila. Jednom se čak izletela i rekla kako je tadašnji dečko podseća na tatu", istakla je ona.

Ista nekadašnja drugarica Đoganijeve dodala je i da joj je predlagala da ode kod psihologa i reši svoj problem - konkretno pre četiri godine, kada je prisustvovala skandalu u jednoj diskoteci.

"Bile smo u noćnom klubu, ona se tada zabavljala sa starijim muškarcem i kada je počela da igra malo provokativnije, da se uvija, on ju je tako povukao, gurnuo u separe i počeo da urla na nju da se ponaša kao prostitutka. Svima, pa i njoj je bilo veoma neprijatno, ali se ona pravila kao da se niša nije desilo. Kada sam je pitala posle toga kako misli da ga ostavi, ona me je u čudu pogledala i rekla kako nju uzbuđuje to što je opasan i kako je to pravi muškarac, da bi volela da otac njenog deteta bude baš takav. Bila sam šokirana! Predložila sam joj da ode kod psihologa da reši problem, ali je odbijala i rekla kako su njeni izbori odlični", zaključila je ona.

