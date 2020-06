POMOGAO JE CECI DA ZATRUDNI, A SAD PORAĐA NJENU SNAJU: Ovo je doktor koji će Bogdanu poroditi CARSKIM REZOM!

Čuveni profesor, doktor Milenko Proročić vratiće se iz penzije kako bi carskim rezom porodio snajku Cece Ražnatović Bogdanu Ražnatović.

U pitanju je stručnjak koji je 1995. godine pomogao pevačici da pomoću vantelesne oplodnje ostane u drugom stanju i da rodi Veljka.

Prema saznanjima Kurira, Cecina želja bila je da upravo ovaj ugledni ginekolog u penziji porodi Bogdanu, jer u njega ima najviše poverenja. Najpre je bilo u planu da se Cecina snajka porodi u klinici "Narodni front", u apartmanu koji je pevačica opremila pre nekoliko godina, ali na poslednjem pregledu ustanovljeno je da će porođaj morati da se obavi carskim rezom.

Zbog toga je pevačica pozvala Proročića i zamolila ga da on obavi operaciju, pa su se dogovorili da to bude u jednoj privatnoj klinici.

Naš izvor kaže da je ugledni lekar pristao na Cecinu molbu. Prema informacijama do kojih smo došli, pevačicino unuče bi na svet trebalo da dođe već za nekoliko dana, vrlo moguće i pre termina, koji je 10. juna.

Inače, prof. dr Proročić se povukao i otišao u penziju 2017. i od tada nije radio nigde, čak ni u privatnoj klinici, što je praksa kada su u pitanju tako izvrsni lekari. Ostaće upisan kao stručnjak koji je metod vantelesne oplodnje doneo u Jugoslaviju, a on je tu veštinu usavršio učeći od dr Roberta Edvardsa, koji je za to dobio i Nobelovu nagradu. Doktor Proročić je za vreme svog rada pomoću vantelesne oplodnje pomogao dolazak na svet više od 300 beba. Bio je profesor na Medicinskom fakultetu i važio je za jednog od najstrožih i najzahtevnijih. Pozvali smo uglednog lekara za komentar, ali on nije bio raspoložen za priču. - Za takve informacije morate pozvati drugu stranu, a ne mene. Vi ste profesionalci, jasno vam je zašto ne mogu da pričam - rekao je doktor.

Ceca se nije odazivala na naše pozive, pa komentar s njene strane nismo uspeli da dobijemo.

Želja za bebom Ceca o vantelesnoj oplodnji Željko je bio zdrav, ja sam imala problem Ceca je pre nekoliko godina pričala o tome da je imala problem da zatrudni. foto: Tamara Trajković, Dragana Udovičić, Printscreen Hit tvit - Imala sam samo 22 godine kad sam otkrila da imam problem, pa sam se opredelila da probam vantelesnu oplodnju u bolnici "Narodni front", kod doktora Milenka Proročića, koji je izuzetan stručnjak. Nisu me interesovale predrasude koje su u to vreme vladale u Srbiji, jer sam više od svega želela da dobijem dete. Moj pokojni suprug Željko me je apsolutno podržao i učestvovao sa mnom u kompletnom programu, iako je bilo evidentno da on nije imao problem, budući da je već imao sedmoro dece - rekla je Ceca. Folk pevačica je, dve godine nakon što je rodila sina, ponovo ostala trudna, i to prirodnim putem, i tada je dobila Anastasiju.

