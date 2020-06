NADA TOPČAGIĆ UGOSTILA KURIR NA TARI: Najviše volim da jedem ono što zasadim u svojoj bašti

Oaza mira i ušuškanosti Nade Topčagić i njene porodice već godina je planina Tara, gde poseduje vikendicu, u kojoj provodi i po nekoliko meseci godišnje.

Legendarna pevačica narodne muzike najviše voli da tamo provodi vreme tokom zimskih meseci i u rano proleće, kad nema toliko obaveza, nastupa i snimanja emisija.

Sticajem okolnosti, u vikendici na Tari Nadu i njenog supruga Zlatka Đorđevića zadesila je epidemija koronavirusa, pa su mogli da uživaju puna tri meseca u prelepoj prirodi i miru, koji im je dobrodošao.

- Često idemo na Taru, to je naša druga kuća. Verujte mi da bih tamo mogla non-stop da budem. Imam obaveze i morala sam da se vratim u Beograd, ali ću uskoro opet ići u vikendicu na nekoliko dana. Sad mi prija da malo budem sa sinom, snajom i unucima, baš smo ih se uželeli - priča nam Nada. Kao prava domaćica, Topčagićeva je zasadila baštu na svom planinskom imanju, što inače radi svake godine u proleće.

- Tamo sve imam, ništa ne moram da kupujem. Najviše volim da jedem ono što zasadim u svojoj bašti. Na Tari je neverovatna zemlja. Ne da mi nije teško da radim u bašti nego me to opušta i veoma relaksira. Na jesen se uvek vraćam tamo da pripremim zimnicu. To je tek posebno uživanje - pohvalila nam se pevačica. Još nije sigurna da li će ovog leta moći da ode u svoju kuću na moru, ali ako me bude mogla, letovanje na Tari je zagarantovano. - Baš sam pričala sa Zlatkom o tome, vidite da još ne može da se ide u Crnu Goru, a planirali smo da tamo porodično provedemo odmor u našoj kući, jer smo inače svake godine tamo. Ako ne budemo mogli, onda ćemo opet ići na Taru, šta je - tu je - zaključuje Nada.

