NIJE TO NIKAKVA MONTAŽA, TO SAM JA: Isplivala Kaćina fotka s početka karijere i nju nije BLAM! Sve je OBJASNILA! (FOTO)

Katarina Živković govorila je o svom izgledu na početku karijere, zbog čega su je mnogi prozivali na društvenim mrežama.

Pevačicine fotografije kruže Instagramom, gde nimalo ne liči na sebe, pa se spekulisalo i o plastičnim operacijama.

"Nije to nikakva montaža, to sam ja. Tada sam mislila da je popularno nešto što nikako nije. Ljudima sam pokazala da možemo da se promenimo, u svakom smislu te reči, nemam komplekse kako sam ranije izgledala", rekla je Katarina u emisiji "Ami Dži" i dodala:

"Buckasta sam i izraz lica je čudan, obrve su tanke, a sama sam se šminkala. Neko je okačio to da me povredi, a mene boli uvo. Umrla sam od smeha samoj sebi. S vremenom sam sazrela, radim na sebi, svojoj karijeri... Ja sam kao vino, imam 31, što sam starija to sam lepša."

