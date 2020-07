Dragan Kojić Keba uopšte ne krije koliko vodi računa o sebi i svom izgledu. Šta više, kako kaže, nije mu jasno zašto je to pojedinim muškarcima toliko strašno.

"Pedikir, manikir, ne znam što je to muškarcima strašno. Od malog nokta na nozi pa do ruku mora da se pazi. Ja sam hedonista, volim saune, masaže, brzi hod, lagano trčanje u prirodi, a onda dolazi i briga o duhovnom. Ja nemam problem da me neko vidi u kozmetičkom salonu", istakao je pevač.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs, M.G/DeToxic/Foto: Ana Paunković

