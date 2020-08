CECA JE DOBILA BOGDANU ZA SNAJKU, A GOCA BOŽINOVSKA BOJANU! Evo koja folkerka priželjkuje da se orodi sa Natašom Rodić!

Kako je Bogdana Ražnatović postala Cecina snajka, Bojana Rodić postala snajka Goce Božinovske, sada i Zlata Petrović ističe da bi volela da se orodi sa Natašom Rodić.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen

Naime, pevačica Zlata Petrović, za čijeg se sina Jovana u domaćim medijima nagađalo da je u vezi sa Natašom Rodić, priznaje da joj ne bi smetalo da joj upravo ona bude snajka.

"Mislim da tu nema ničega između njih dvoje, ali, Bože moj, otkud i ja znam?! Ja ne ulazim u to, ne mešam se i ne volim da se mešam u to jer nema potrebe za tim. Možda je problem samo to što je Nataša devet godina starija od Jovana, inače da je razlika dve-tri godine, mislim da bi mi bila snajka" ispričala je uz osmeh pevačica.

"Mislim da je za njih dvoje u ovim godinama to velika razlika, ali to za deset godina to ne bi bio problem. Ipak, to se nikad ne zna" zaključila je Zlata, dodajući da se nada da će se Mirko Šijan, sin njene bliske prijateljice Goce Božinovske, skućiti pored Bojane.

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs / DeToxic / M.M.

