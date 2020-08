MIRNA SAM I NE VOLIM ISPADE! BEOGRAD I ZAGREB SU 2 STRANE ISTE MEDALJE: Nikolina Pišek bez dlake na jeziku o PRIVATNOSTI

Nikolina Pišek nedavno je preživela pravu dramu na odmoru u Splitu kada je ih je vlasnik vile u kojoj je boravila sa suprugom Vidojem Ristovićem opljačkao i naredio da napuste vilu.

No, to nije uticalo na njihovo letovanje, koje su nastavili uživajući u čarima Jadrana. Nikolina sa ćerkom Unom Sofijom veći deo godine provodi u Zagrebu, dok je ostatak vremena u Beogradu.

"Nikada nisam rekla da volim više Zagreb od Beograda. Ova dva grada su dve strane jedne iste medalje. Imaju zajedničke nazivnike, a opet imaju različite karakteristike koje su deo njihovog šarma. Iako moram reći da je Beograd tu mnogo šarmantniji, razbarušeniji, životniji... Ali sve to što je sjajno čini ga i težim za život i odgajanje deteta. Da sam sama sebi jedina obaveza, ne bih se uopšte dvoumila jer bih se u Beogradu snašla kao riba u vodi, a Zagreb je malo mirniji i staloženiji. Nekako ozbiljniji, strukturnije bolje uređen i samim tim je dete malo lakše podići na noge u Zagrebu. Meni se bar tako čini. Biram u određenom trenutku gde ćemo stanovati, budući da imam taj benefit da mogu, jer imam adrese u oba grada. U Beogradu sam veoma toplo primljena i neverovatno mi je ugodno. U Zagrebu trenutno sređujemo stambeno pitanje te se moram baviti raznim majstorima i upogoniti celu stvar da ta priča dobije nekakav oblik što pre", poručuje Nikolina, dok otkriva šta je rezultat njenog savršenog izlgeda u 44. godini:

"Ne znam. Osećam da sam u dobroj formi, što je meni veoma bitno. Volim da sam u dobroj kondiciji jer onda mogu štošta uraditi. Srećno se osećam kada sam razgibana, kada imam snagu i kondiciju, to je nešto što je meni veoma bitno u životu. Nosi svoje posledice, odnosno dobra strana cele priče je da se reflektuje na spošljanjem izgledu i na unutrašnjem stanju čoveka. Tačnije dobrom raspoloženju, to je ceo jedan začarani krug. Ne možemo imati samo jedan segmetn te priče, već moramo zadovoljiti sve te stavke da bi se to ostvarilo. Nisam neko ko vežba sezonski, pre mora, već to radim cele godine. Volim, doduše ima i dana kada mrzim, da ne misle ljudi da sam fanatik u vežbanju. Nakon treninga taj osećaj sreće i nabujalih endorfina i dopamina, to ništa ne može zameniti. Ili nakon što trčite šest do sedam kilometara imate osećaj da vam u venama šeta šampanjac, a ne krv. Ljudi koji su to iskusili na taj način to razumeju, oni koji nisu trebalo bi. Zavisnost od treninga sam stvorila, prešlo mi je u naviku i veoma glasno propagiram kome god stignem, jer mislim da je to nešto što ima smisla", iskreno govori nekadašnje TV lice, i poručuje da ne planira da se vrati pred gledaoce.

Na pitanje da li svoj način života smatra turbulentnim, Nikolina ističe da to nije slučaj:

"Ako je moj život zaista turbulentan, tome onda nisam kriva ja. Zapravo sam mirna i staložena osoba koja ne voli prevelike ispade i incidente u javnosti. Ekscesne situacije. Veliki sam mirotvorac, pacifistički raspoložena i sklona sam mirnom rešavanju situacija. Ne uzrokujem ja turbulencije, trudim se da smirim sve moguće tenzije jer ne podnosim euforične ljude i one koji ne mogu imati kontrolu nad svojim emocijama, odnosno ispadima. To me veoma tera da se povučem ukoliko su takve situacije prisutne", izjavila je voditeljka.

