NIJE PRVI PUT DA ME JE VARAO! Ljupka Stević iznela nove detalje afere sa generalom, a evo da li će mu oprostiti PREVARU!

Pevačica Ljupka Stević, koja šokirala javnost kada je partneru Dragiši Simiću uništila automobile na parkingu na Voždovcu, kaže da ne postoji šansa da se pomiri sa generalom.

"Sve njegove stvari sam pokupila i bacila. Ništa njegovo u stanu nije ostalo", rekla je Stevićeva i dodala da se ne kaje zbog učinjenog, niti je zanima gde će sada njen bivši partner živeti.

"Kod žene sigurno neće! On je sa njom samo u formalnoj bračnoj zajednici. Živeo je sa mnom i to su svi znali", rekla je pevačica.

Prema njenim rečima, ne postoji ni promil šanse da oprosti generalu.

"Samo da mi je rekao, do ovoga ne bi došlo. Nije prvi put da me je varao, a da sam preko toga prelazila. Ali da me gleda u oči i laže, da me pravi budalom, to se ne prašta", ističe pevačica.

Ona kaže da generala za deset godina veze nikada nije prevarila.

"Nikada nisam ni pomislila na drugog muškarca. Nikada nisam mogla sebe da zamislim sa drugim. Pitanje je koliko će vremena trebati da ponovo zavolim i da pustim nekoga da mi priđe", rekla je Ljupka.

