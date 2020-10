TATA, OTKAD TE NEMA NEPRESTANO MISLIM NA TEBE: Sinan Sakić bi danas napunio 64 godine! Đulkica se oglasila EMOTIVNIM REČIMA (FOTO)

Legendarni pevač, Sinan Sakić rođen je na današnji dan 13. oktobra 1956. godine u Loznici, a preminuo je 1. juna 2018. godine nakon duge i teške bolesti.

On bi danas napunio 64 godine, a tim povodom oglasila se njegova ćerka Đulkica Sakić Amzić.

"Šaljem svoje najbolje rođendanske želje najboljem ocu. Možda sada on nije sa nama, ali zauvek je u mom srcu. Tata, otkad te nema, neprestano mislim na tebe i to me jako boli. Htela bih da dam bilo šta samo da proživim te lepe uspomene. Srećan rođendan na nebu, zaista mi nedostaješ", poručila je ona.

Inače, nakon Sinanove smrti nastali su brojni problemi u porodici Sakić.

Naime, kako je tvrdila Sinanova supruga, njegov sin Rašid zapalio je njihovu porodičnu kuću pre par meseci, dok je Đulkica tvrdila da im je on pretio ubistvom.

"Što se mene tiče, bol za ocem nije prošla i mislim da nikada neće. Ista je kao i prvog dana. Cela naša porodica se loše oseća već nedelju dana i, kako se bliži godišnjica, sve je teže. Majka neprestano plače jer neće moći da ode na groblje. Zapravo, niko od nas neće smeti da ode iz straha za ličnu bezbednost jer, kao što znate, moj brat Rašid je i dalje na slobodi, a pretio nam je ubistvom i zato ne smemo da odemo u Loznicu", ispričala je tada Sakićeva.

