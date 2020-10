MIKIJEVO PRVO JAVNO POJAVLJIVANJE NAKON DISKVALIFIKACIJE: Nisam smeo to sebi da dozvolim! A evo kada je dobio NAJVEĆE BATINE

Učesnik rijaliti programa Miroslav Miki Đuričić je diskvalifikovan iz rijalitija "Zadruga 4" zbog fizičkog napada na Vladimira Tomovića. Sada je u emisiji uživo otkrio sve o tome.

"Nisam mogao da se iskontrolišem. Čovek me je psovao, prvo sam ga iskulirao, on je ustao, i ja sam krenuo da ga guram. Kriv sam, nisam trebao sebi dozvoliti, nemam više živaca, to više nije za mene, nisam ja više za to", rekao je Miki pa dodao:

"U godinama sam kada nisam spreman da pravim te neke lažne priče", rekao je Miki.

foto: Printscreen/Amidži šou

"Kad si poslednji put dobio batine i od koga", bilo je pitanje za Đuričića.

"Ovo manje više, nisu prave batine. Prave batine sam dobio devedeset i neke. Išli smo mi iz Kupinova na utakmicu, kad su nas opkolili jedno nas 40, 50 pitali su nas za koga navijamo, ja rekao za partizan, tukli su nas urezala mi se pertla ovde", istakao je Miki.

Ognjen je upitao Mikija da li je video ćerku nakon izlaska iz rijalitija.

"Bio sam kod njih nedelju dana, sad su oni kod mene. Jako sam srećan, jako je čudan osećaj, samo bih se igrao sa bebom, čak reaguje i na moj glas... Presrećan sam kao roditelj. Majka mog deteta je žena normalna, obrazovana, van medija, zajedno sa mnom će vaspitati dete. Ja nju štitim od svega toga, ona je profesor u školi, ne gleda me na televiziji", otkrio je bivši zadrugar u emisiji "Amidži Šou".

foto: Printscreen/Amidži šou

