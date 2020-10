TA PEVAČICA PSUJE NAJGNUSNIJE I UDARA ISPOD POJASA! Anastasija joj ime nije spomenula, a svi znaju NA KOGA MISLI! KURIR TELEVIZIJA

Anastasija Ražnatović u "Sceniranju" je priznala da iako je Cecina ćerka, ona svoj put gradi sama.

Pevačica je na Kurir televiziji saslušala komentare ljudi u Beogradu, a neki su istakli kako neće imati Cecinu karijeru, pa i da je imala jedan "skandal" u javnosti.

foto: Kurir Televizija

"Bila sam svesna da će biti komentara, ali ja ne pokušavam da budem kao moja mama, to ljudi ne shvataju. Ona je jedna jedina, niko ne treba da pokušava da bude ona. To je normalno, ona je postavila visoke standarde, ja se bavim istim poslom, ali niti ličim, niti smo isti muzički pravac, to je nešto što meni najviše leži, ona je živa legenda, a ja se trudim da imam svoj lični pečat", rekla je Anastasija, koja je otkrila šta misli o osobi sa kojom je imala raspravu u javnosti.

"Verovatno je devojka mislila na jednu raspravu, ali ne bih rekla. Ne možeš se raspravljati sa ljudima koji nemaju osnovnu kulturu, ona nema argumente i nema smisla. Ta osoba psuje najgnusnije i udara ispod pojasa. Obe znamo na koga mislim. Pala je u zaborav, već duže vreme", istakla je Ražnatovićeva.

foto: Kurir Televizija

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir