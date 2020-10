KIJA KOCKAR PROKOMENTARISALA TRUDNOĆU ĐOGANIJEVE: Niko nije očekivao ove REČI Lunine bivše SUPARNICE!

Kristina Kija Kockar progovorila je o trudnoći Lune Đogani, a njen komentar mnogi su želeli da čuju.

"Uvek je lepo kad na svet dođe dete", kratko je rekla Kija.

foto: Zorana Jevtić

Kijino ime konstantno pominje u rijalitiju kao da je ravnopravni učesnik, dok je njena majka žučno brani. Jedna noć je bila poprilično burna, pa ju je obeležila i brutalna svađa Nadice sa Marijom i Miljanom Kulić, koju je ispratila i Kockareva.

foto: Printscreen

"Bila je baš ludnica sa Marijom, pa se posle uključila i Miljana, gledala sam. Ostavljam mami da rešava to i da se bori. Ja ne sumnjam u nju i šta više jako sam ponosna na nju kako se izborila sinoć. Ne treba da posustaje, da ljubi nikom d*pe, kao što tamo svi rade. Ona je i sa većim zverkama vodila bitke. Ja navijam samo za svoju mamu. Ona je jedina koja ima moju podršku, niko je nije imao do sada niti će je imati, osim ako ne uđe baba moja. Moja mama je jedini moj favorit, niko drugi me ne zanima", rekla nam je pevačica.

