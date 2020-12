TAKI SE ZBOG OVOG HVATA ZA GLAVU: Hoće da napravi Maji iznenađenje, ali je ne podržava za Janjuša! U velikoj DILEMI

Otac aktuelne rijaliti učesnice Maje Marinković - Radomir Taki progovorio je o ćerkinom učešću u "Zadruzi 4".

On je istakao i ko su Maji pravi prijatelji u rijalitiju.

"Kristijan je moj prijatelj, vidim da joj on daje dobre savete, ali to Maji ne dolazi do mozga. Sanja joj je dobar prijatelj, isto", pričao je Taki.

Voditelji su ga pitali i da li smatra da je Sanja Stanković, koja je nedavno uplovila u vezu sa Anđelom Rankovićem, ikada volela Jovanu Tomić Matoru.

"Nije lako. Mislim da je Sanja, na neki način volela Matoru", dodao je Taki.

Zatim je Taki istakao i kako ne zna šta će svojoj ćerki poručiti u čestitki za slavu koja je sledeće nedelje.

"Slava nam je za sedam dana i ne znam šta da joj je napišem. To mi je najveći problem. Ipak, ona je moje dete. Da ne pošaljem, biće da sam stipsa, a ako joj pošaljem, biće da podržavam ono što radim", dodao je Taki u emisiji "Pitam za druga".

"Pratio sam tu dramu. Ona je htela da preskoči ogradu zbog njega i ja sam uveren da bi ona to stvarno uradila. Ja sam bio spreman da krenem da je sačekam tamo. Uradila bi to 100 posto. Velika ljubav s njene strane postoji, na moju veliku žalost. Šta da radim? Ne podržavam to, ali to je njen izbor. Ja to nikada neću podržati, ali šta da se radi. Nakon tog njegovog poteza i ideje da testira Maju na taj način ja sam uvereniji nego ikad da se on igra sa njenim osećanjima, dok s njene strane postoji prava ljubav. On se igra sa njenim živcima i osećanjima, ima žensko dete kod kuće, treba da ga je sramota. On je ološ i prevarant, jer njoj daje lažnu nadu. Gledam dok se Maja kida i raspada one večeri, on sve to posmatra i gricka čips, to samo pokazuje da on uživa da gleda nju takvu, klasično igranje tuđim osećanjima", govorio je Taki za "Pink" nedavno kada je Maja htela da pobegne iz rijalitija.

