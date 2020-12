RUŽA RUPIĆ RASKINULA PRVU JAVNU VEZU: Pevačica iskreno o prekidu sa muzičarem, a koleginica joj dala BRUTALAN SAVET!

Ruža Rupić raskinula je vezu sa muzičarem Stevanom Sekulićem koji je bio njen prvi dečko predstavljen javnosti.

Kad je ispričala detalje o kraju svoje prve javne romanse, koja se okončala pre dve nedelje, koleginica Aleksandra Mladenović dala joj je iskren savet.

foto: Printscreen/Instagram

"Jednostavno, nije išlo. Raskinuli smo iz privatnih razloga, nije se desila prevara niti išta tome slično. Bili smo zajedno nešto više od tri meseca. Ostali smo u dobrim odnosima, naravno da neću ništa loše pričati o njemu. Meni je za to vreme bilo lepo, osećala sam se voljeno, iako su ipak obaveze i daljina presudile. Mi ne živimo u istom gradu", ispričala je Ruža u emisiji "Ustanak", a potom pitala Aleksandru Mladenović kako je ona podnosila pritisak javnosti dok je bila u vezi sa Urošem Živkovićem.

foto: Prinskrin Instagram

"Nije bilo lako, ali, bitno je da smo nas dvoje ostali prijatelji i da smo i dan danas tu jedan za drugog. Zaista ne bih nikad rekla bilo šta loše za moje bivše momke, to su bili moji izbori, zar ne?", iskreno je rekla Mladenovićeva, pa posavetovala Ružu:

"Proći će to, malo pevanja, dobrih pesmi i to je to. Pazi s kime spavaš, Ružo!"

foto: Printscreen/Instagram

PRIDRUŽI SE KURIR VIBER ZAJEDNICI

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir