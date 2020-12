NEKA NAŠA LJUBAV POBEDI SVE LOŠE! Dragana Mirković svima se obratila iz RASKOŠNOG DVORCA, čestitka kao iz BAJKE! (VIDEO)

Dragana Mirković prvo je svima pokazala kako je sredila svoj dom za praznike, da bi se kasnije fotografisala u dosad neviđenom izdanju.

Pevačica je sela ispred ogromne jelke, pozirala u kariranoj pidžami i sa širokim osmehom na licu.

"Dragi dobri ljudi, želim nam svima zdraviju i mnogo srećniju Novu godinu! Neka naša ljubav pobedi sve loše", napisala je pevačica u opisu fotke, na šta su njeni mnogobrojnim fanovi odmah odreagovali u komentarima sa oduševljenjem.

Inače, Dragana izbegava pojavljivanje u medijima, a nedavno je objasnila zbog čega.

"Ja definitivno više nisam aktivna na estradi, nema me po godinu dana, dve, tri... Ne smetam svojim pojavljivanjima, jedino ako smetam svojim postojanjem. Nažalost, ipak i dalje postoji neko kome ja smetam, ali zaista ne bi trebalo. Toliko sam sebe dala svima, i svim svojim kolegama... Pokazala sam da kod mene ne postoji ni trunka ljubomore, osećaj za konkurencijom, to je meni ispod svakog nivoa. Stvarno sam to dokazala. Sve moje kolege su više ispoštovane na mojoj televiziji, nego ja sama. Uvek sam se trudila, i ljudi koji rade kod mene znaju koliko mi je stalo da svakog uvažim. Ogrešili su se neki ljudi o mene, ali ljudi smo, grešimo", pričala je Dragana nedavno u emisiji "Glamur".

