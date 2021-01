MUZIČKA ZVEZDA BOŽIĆ SLAVI SA NAJMILIJIMA! Lukas: Sa unukom se lepo izigram, jedino ona može da mi skače po klaviru

Aci Lukasu praznici ne predstavljaju ništa jer je njemu svaki dan Nova godina i Božić. Pevač ne doživljava prazničnu euforiju, ali zato njegova unuka Minja obožava da dođe kod deke i da se sa njim igra. Tako je bilo i na setu za Kurirov praznični dvobroj. Lukas voli da bude sa ćerkom njegove naslednice Miljane i sve je njoj podredio.

- Ovo je koronski Božić. Meni je svaki dan praznik, tako da ja i nemam neki osećaj za Božić. Najvažnije da je meni došla moja Minja i da smo se mi lepo izigrali. E, tako je nama svaki put zabavno. Mi pevamo, igramo se, sviramo pesmice na klaviru njoj je sve dopušteno, pa i da skače po dirkama. To je dedina ljubav najveća - kaže ponosni deda i dodaje da ga nervira to što se previše daje značaj mnogim stvarima samo za praznike.

- Nikada mi ništa nije nedostajalo i samo želim da svaki novi dan doživim kao novi praznik. Lepo je kada imaš porodicu da svi zajedno obeležite Božić, Novu godinu, ali to je kod mene malo drugačije. Ljudi očekuju da ja odgovaram stereotipno i pompezno i da kažem Božić je dan kada šta... Pa ne umem da se pretvaram. Praznik je i šta sad? Je l treba da se radujem, pa, evo, radujem se - kaže pevač koji nikako ne može da upamti ko mu prvi čestita praznike.

- Ako mi je neko čestitao, ja sam zaboravio ko je bio prvi. Nisam vičan čestitanju, to ako se setim. Meni to ništa ne znači. Ja sam do pre nekoliko godina učio napamet rođendane svoje dece jer neki put me ljudi pitaju i ja ne znam. I onda kažu: "Juuuu, Lukas ne voli svoju decu zato što ne zna kad im je rođendan" Ma nemoj! A da ti ne pričam kad mi prijatelj zameri što sam zaboravio da mu je rođendan. Pa ja to ne pamtim jer meni to nije ništa specijalno. Ne smatram da je dokaz da sam ti veliki prijatelj ako sam ti zapamtio kad ti je rođendan - smatra Lukas.

On ima jasan stav kada su praznične želje i čestitke u pitanju. - Ne verujem u želje, Deda Mraza i ostala čudesa. Voleo bih da prestane korona. Kad ljudi stave maske imam problem da prepoznam ko je ko. Gledam u čoveka i ne mogu da shvatim ko je u pitanju - zaključuje on.

