RASTIN ADVOKAT PROGOVORIO: Evo koje sve KAZNE su moguće kad je reper u pitanju!

Stefan Đurić Rasta je već tri i po meseca iza rešetaka, budući da se istraga vezana za njegov slučaj odužila.

Podsetimo, kod repera je pronađeno pola kilograma skanka, te se postavilo pitanje da li je Stefan nedozvoljene supstance koristio za ličnu upotrebu ili za prodaju.

foto: Damir Dervišagić

Pre nekoliko dana je doneta presuda po kojoj je ustanovljeno da je Đurić koristio drogu za lične svrhe, bez namere da je prodaje, a sada se očekuje i izricanje kazne.

"Mi smo to tvrdili sve vreme, a sada čekamo šta će Osnovni sud reći. Razne mere i kazne su u opticaju. Od uslovne slobode, preko kućnog pritvora, zatvora, do novčanih kazni, uplaćivanja određene svote novca u humanitarne svrhe", ispričao je Uroš Milosavljević, Rastin advokat, za "Svet" prenose mediji.

foto: ATA Images

Osim toga, on je dodao da reper neće tužiti državu i tražiti odštetu, iako se u domaćim medijima spominjala mogućnost da on to učini budući da mu je tri puta produžavan pritvor iako se novi dokazi u istrazi nisu pojavljivali.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ/Svet

Kurir