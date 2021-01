TREĆI PUT POSTAJEM BAKA! MIRKO I BOJANA SU KAO MOJA DECA! Zlata Petrović otvoreno o Gocinoj snajki: Oni su najlepši par na svetu!

Zlata Petrović progovorila je o Mirku Šijanu i Bojani Rodić, i osvrnula se na to kako joj je Goca saopštila da postaje baka.

foto: Printscreen/Pink TV

"Jesi bila najveca ljubav Hasanu Dudiću", bilo je pitanje za Zlatu.

"Mislim da jesam, čim sam mu rodila dete. Moji muževi su mi bili moje najveće ljubavi. Svaki čovek sa kojim sa bila, ulazila sam srcem i dušom, ali ipak postoji ono da sam Hasanu i Peji rodila decu", rekla je Zlata pa otkrila da li jhe bila opasna u ulozi žene.

"Svaki čovek ima žutih minuta, mnogu da vbudem i ovo i ono, sve po zasluzi. Ja nisam mirna žena, moja priroda je takva. Obojica su dobri, ne mogu da merim, volim ih i voleću ih do kraja života. Ne bih nastavila sa njima dalje, volim ih i poštujem na drugi način. Kad se jednom završi, to je kraj. Zbog dece, to je neraskidiva veza", rekla je Zlata.

Zlata je otkrila da li je ponosna na sina i posao i to što radi u butiku

foto: Printskrin / Premijera

"Ja sam ponosna na oba sina, on je izabrao to i ide na fakultete. On hoće da zaradi svoj dinar, skroman je. Mi smo takvi i Peja i ja smo takvi, jako mi je drago i ponosna sam. U nama je sve, a spolja šta nosimo tako i pokazujemo.

Goca ce postati baba, a Zlata kaže da je presrećna zbog svega toga.

"Po treći put postajem baka, Mirko i Bojana su kao moja deca, a da ti ne kažem za moju Gocu, nema srećnije žene od nje. Pozvala me je, ja se nisam javila, a onda mi je i napisala poruku da joj se hitno javim da ima da mi kaze nešto. Ja sam je nazvala i rekla mi je da će Mirko i Bojana da doiju bebeu. Ja sam vrištala od sreće i rekla mi je da nikome da ne govorim. Nazdravile smo, svo su presrećni, ja ne govorim ovo zbog televizije. Govorim zato što su oni najlepši par na svetu. Mirko je najbolje dete, on je isto moje dete. On je emotivan i dobar.", rekla je Zlata u "Premijera-vikend specijalu".

foto: Printskrin / Premijera

Kurir.rs/M.M.

Kurir