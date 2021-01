KAĆA ŽIVKOVIĆ OPLELA PO ALEKSIĆU: Njegova škola je napravljena da bi on imao gde da maltretira decu! Očekujem da dobije DOŽIVOTNU!

Katarina Živković veruje da je Mika Aleksić otvorio školu glume da bi imao gde da zlostavlja decu. Pevačicu je šokirao ovaj slučaj, a njemu želi da ostatak života provede u zatvoru.

- Verujem u naše pravosuđe i očekujem da taj čovek dobije doživotnu robiju! Ta njegova "škola pakla" je i napravljena da bi on imao gde da maltretira decu. Vidite da je čovek pažljivo usavršio čitav sistem zlostavljanja - priča Kaća i dodaje da je Aleksić na najgrublji način zloupotrebio poverenje svojih učenika:

- Te devojke su odrastale uz njega i gledale ga kao Boga, a on ih je iskoristio. Bio im je autoritet, pa nikome nisu smele da pričaju šta sve preživljavaju u školi. Možda nisu bile ni svesne šta im se dešava, jer kada nekoga idealizujemo, uvek pronalazimo opravdanje za njegove postupke. Tek kada su sazrele, shvatile su da su bile zloupotrebljene. Pevačica kaže da je nerviraju svi koji Mikine žrtve pitaju: "Šta si dosad čekala?" - Ko god postavi to pitanje, očigledno ne poznaje psihologiju manipulatora. Aleksić je perfidno sklonio roditelje iz škole da bi mogao decu da uzme pod svoje. Devojke su bile naivne, gledale su učitelja kao božanstvo i nisu mislile da on može da ih povredi - objašnjava Kaća.

