ANA I DAVID NISU RASKINULI?! DRAGOJEVIĆEV PRIJATELJ: Nikad se nisu POSVAĐALI, niti je ona našla DRUGOG!

Vest o raskidu Ane Korać i Davida Dragojevića kao bomba je odjeknula pre par dana.

Dosta se spekulisalo o razlogu njihovog raskida, a ni Ana ni David se nisu oglašavali povodom ove teme.

Kao jedan od razloga se navodilo da je Ana prevarila Davida sa Stefanom Karićem, a ove gradske priče dodatno su podgrejale slike na Instagramu koje svedoče u prilog tome da su njih dvoje u isto vreme bili na Jahorini. Međutim, niko od aktera ove priče se nije oglašavao tim povodom. Lazar Jeremić, bivši zadrugar, koji je jedan od Davidovih najboljih drugara, otkrio je da su njih dvoje zapravo - na pauzi.

foto: Printscreen Premijera

"Svako će pričati svoju priču, a svima je sad interesantno da nagađaju. Njih dvoje nisu u svađi, samo se jednostavno ne čuju. Nije to baš ni raskid, ona mu je rekla da puste da prođe neko vreme", istakao je Lazar.

"David i Ana nisu imali nijednu svađu. Najčudnije u svemu je što ne postoji nijedan konkretan razlog za raskid. To nikome nije jasno, pa ni nama. Niti je ona našla drugog, niti je on ljubomorisao, to se uopšte ne dovodi u pitanje", dodao je Jeremić.

foto: screenshot

Kurir.rs/K.Đ/SrbijaDanas

