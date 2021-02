SPAVALA SAM NA PODU, REKLA SAM DA IDEM IZ KUĆE! Slađa iskreno o RAZVODU od Đoleta, a onda mu je postavila pitanje vezano za Vesnu!

Denser Đole Đogani pre dvadeset godina razveo se od pevačice Slađe Delibašić, nakon čega je uplovio u vezu sa Vesnom Đogani sa kojom je sada u braku i imaju dvoje dece.

Ipak, Slađa i Đole ostali su u sjajnim odnosima nakon razvoda, a isto tako se Slađa odlično slaže sa njegovom sadašnjom suprugom. Međutim, sada je otkrila da joj je neposredno posle razvoda bilo teško.

"Spavala sam na podu, samo sam rekla ja idem iz kuće. Stvarno je bilo mnogo teško. Počela sam solo karijeru, smatrala sam da ne treba da tražim ništa, da treba sama da se borim, da dokažem to što je on mislio da neću uspeti. Rekla sam da idem dalje i to je to", rekla je Delibašićeva, a potom otkrila njen emotivni status:

foto: Pritnscreen/Pink

"Uvek imam nekoga, ali sad mislim da imam pravog muškarca".

Na pitanje šta bi pitala sada Đoleta posle toliko godina, ona je odgovorila:

"Ko je bolja domaćica, ja ili Vesna?", rekla je ona kroz smeh.

Takođe, Đole se osvrnuo na period kada se razvodio od tadašnje supruge Slađe.

"Nisam hteo da se ubijem zbog Slađe, ali mi je bilo teško. Prvo, odeti žena koju si voleo, ode kuća, posao... Ti onda nemaš satisfakciju, nemaš ništa. To je težak periodu, ali na sreću dolazi Vesna".

Vesna Đogani je potom otkrila i tajnu pesme njenog hita.

"Kad sam bila tinejdžerka imala sam jednog momka pre Đoleta, i mi smo se razišli i on je imao devojku. Jednom me je nazvao i rekao je da je promenio broj, ali da je prvo mene razveo. Tada me je kupila ta rečenica iz pesme: "Čak sam i tvoj novi broj pre nje znala", rekla je Vesna u emisiji "Premijera-Vikend Specijal".

foto: Pritnscreen/Pink

