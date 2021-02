ŽENA I LJUBAVNICA SE SMENJUJU U DUŠKOVOM STANU U TURSKOJ: Tošić uživa u čarima LUKSUZA, dobio i OBEZBEĐENJE!

Duško Tošić, koji poslednjih mesec dana igra u Turskoj za tamošnji Kasimpaš, od kluba je tražio da mu se obezbedei smeštaj u kojem će ubuduće živeti. Do sada je boravio u fudbalskom kampu, a već od ove nedelje imaće stan na raspolaganju u kojem će primati posete kada mu dođu žena i ljubavnica Ana Jovanović. Na taj korak se Tošić odlučio iz predostrožnosti jer supruzi i dalje tvrdi da ne poznaje Anu, pa je u panici da ih neko od naših turista kojih je sve više u Istanbulu ne bi uslikao u luksuznom hotelu, gde se bivša žena Peđe Blizanca baškarila do subote, a u kojem ju je on obilazio.

Čelnici kluba su mu izašli u susret i pronašli stan koji ima privatno obezbeđenje, a ceo kraj je pod kamerama. Taj kompleks se, prema našim saznanjima, nalazi u blizini stadiona u kojem Duško dva puta dnevno trenira. Oaza mira gde će Tošić da živi nedavno je sagrađena i ima svega nekoliko stambenih jedinica.

Zgrade su okružene borovom šumom, a bazeni su urađeni u najmodernijem stilu, pa voda protiče kao reka. Ana se već vratila za Beograd s drugaricama, koje je ovoga puta povela kao paravan, a sledeći put kada bude otišla kod Tošića u Istanbul, biće smeštena u njihovom novom ljubavnom gnezdu, gde će njegova supruga da boravi nekoliko dana.

Podsetimo, Ana je s Tošićem otputovala istog dana kada je on potpisao ugovor, ali se nakon tri dana vratila u Beograd. Nedelju dana kasnije spakovala je kofere i ponovo otišla kod partnera u Tursku. Za to vreme, njegova supruga pokušava da ubedi sve kako joj je muž veran i kako nikada nije upoznao Jovanovićevu.

Tošić nije mogao da izdrži pritisak, pa je ženu blokirao na društvenim mrežama, kao i njene pozive i poruke jer mu ne da mira. Ona na sve načine traži od njega da joj prizna neverstvo, ali on to nikako ne želi. Sa druge strane, Ana ima razumevanja i čini sve da mu olakša probleme sa suprugom. Pokušali smo da stupimo u kontakt i s Jovanovićevom, kao i s Duškom, ali oni su blokirali naše pozive i poruke.

Promena u Turskoj Ljubavnica otišla, žena došla Supruga Duška Tošića otputovala je juče u Tursku sa svojim PR menadžerom i njegovim prijateljem, a samo nekoliko sati ranije, ljubavnica Ana Jovanović se vratila u Beograd. Duškova žena je po svaku cenu morala da ode u izvidnicu i uveri se da je muž ne laže. Međutim, Ana i Duško su već dobro uigran tim i vode računa o svakom detalju, ali i da se ljubavnica i žena nikada ne sretnu

