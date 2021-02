CECA JE IŠLA SA NAMA AUTOBUSOM NA TURNEJE! Brat Đoleta i Gagija Đoganija progovorio o svom ŽIVOTU o kojem se malo zna!

Dario Đogani, rođeni brat Đoleta i Gagija Đoganija, već godinama radi kao statista i pojavljuje se u mnogim serijama i televizijskim emisijama, međutim za medije se nije oglašavao. Sada je ipak progovorio, kako o svom poslu, tako i o porodici, ali i saradnji sa Cecom Ražnatović.

- Bio sam možda najmirnije dete u porodici, ali sam uvek razmišljao šta će drugi da misle o nečemu. Bio sam malo i stidljiv, a to je bila greška. Dosta sam i emotivan, možda i najviše od svih nas. Ne želim da me ljudi prepoznaju po tome što sam Đogani u tom smislu, da imam neku protekciju zbog toga. Uvek sam bio skroman. Prvenstveno sam želeo da me ljudi upoznaju onakvog kakav jesam, a ne zato što sam Đogani. Treba znati nositi na pravi način ovo prezime. Ponekad stvara i veliko opterećenje i veću odgovornost. Jer, ako ne daj bože uradim nešto loše, onda će uvek reći “to je uradio Đoganijev brat”, a ne “Dario”. U suštini, ne volim da znaju, jer volim da me prvo upoznaju, pa tek onda da kažem da sam Đogani - rekao je Dario.

On se prisetio dolaska porodice Đoagni u Beograd i vremena kada su živeli teško, ali su se, kako kaže, uvek držali zajedno.

- Mi smo međusobno jako vezani. Došli smo 1976. u Zemun i imali smo stari televizor. Svi smo uvek gledali isti film ili seriju, uvek smo zajedno ručali i zato smo svi bliski. Naša najveća stvar je što se međusobno svi pomažemo. Mi smo svi emotivni, ali drugačije to iskazujemo. Đole, recimo, drži sve u sebi. Zatvoren je i mnogo se razlikuje od nas. Uvek kad pričamo o problemima, on je taj koji kad dođe u “bazu”, u roditeljsku kuću, nikad nije govorio da ga nešto tišti i onda sačekamo taj trenutak da kaže - ispričao je Dario Đogani.

foto: Pritnscreen

On je naveo da je do nekog vremena želeo da se bavi pevanjem i plesom, poput braće, ali da mu je drago što je ipak izabrao posao statiste.

- Jesam podsvesno želeo da budem kao oni, da nastavim da igram, ali je posle Đoleta, Gagija i Bakija trebalo da se pojavim kao četvrti denser. Nekad ne valja biti skroman. Sudbinski očigledno se nisu potrefile stvari da nastavim time da se bavim, a u međuvremenu sam statiranje jako zavoleo - rekao je on.

foto: Pritnscreen

Sa braćom je išao na sve turneje, a jednu posebno pamti - kada je grupa “Fanki Dži” pratila Cecu Ražnatović tokom turneje po Srbiji.

- Ceca je jako dobar prijatelj i dobar čovek. Bilo nam je mnogo zabavno s njom. Ona je, na primer, mogla na te turneje da ide džipom, ali je išla autobusom zajedno sa svima nama. Tu smo pričali viceve, šalili se. To je bio lep period. Tada su se tek otvorili kineski restorani i ona nas je jednom sve izvela na ručak tokom putovanja, a nama je to bio doživljaj - prisetio se Dario.

foto: Damir Dervišagić

