MANEKENKA JE NA POROĐAJU IMALA KORONU I NIJE MOGLA DA VIDI BEBU! A sada otkrila da uživa u ulozi majke: Uvek sam pod stresom!

Manekenka Ivana Korab mesec dana posle porođaja Ivana je dala izjavu gde je otkrila kako se sada oseća.

- Ne spavam, on je mnogo dobar bebać, pa nije da ne spavam zato što on vrišti, nego nešto stenje, muči se, pa kad ga ne čujem, onda gledam da li diše. Svi kažu da je to najlepše, ali ja sam uvek pod stresom, strepim - priznala je Ivana u emisiji "Premijera", koja je bila zaražena koronom u trenutku porođaja, ali je sve prošlo kako treba.

foto: Instagram screenshot

Ivana je nedavno snimila svoj stomak i istakla da je i dalje veliki, iako se porodila pre 15 dana.

"E ovako 15 dana nakon porođaja i dalje imate stomak. Kad vam kažu da posle porođaja sve ode odmah - lažu! Ne ode, evo ga. Bukvalno sam u fazonu da li ima još neka beba tu da mi niste rekli. Ali, kažu otići će, nadam se uskoro", govorila je Ivana na Instagramu.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:30 GAZDA PAJA O HITU ČKE BEOGRADSKE: Sve što je potrebno za komercijalu su droga, ribe i dobar ritam (KURIR TELEVIZIJA)

Kurir