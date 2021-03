KUĆA JE ISPALA BOLJE NEGO ŠTO SMO SE NADALI: Melina Džinović progovorila o LUKS VILI! Iznela je i detalje života sa Harisom!

Melina Džinović, supruga popularnog pevača Harisa Džinovića, govorila je na mnoge aktuelnosti iz sveta mode, ali i privatnog života.

"Fešn Vik koji se desio u Parizu i Milanu ove godine nije bio kao inače, nije bilo to to. Bolje se doživi uživo. Ja volim da budem u bek stejdžu i vidim kako sve to izgleda i van piste, pa da preporučim prijateljicama šta valja", priča Melina.

Otkrila je i za kakve žene voli da kreira garderobu.

"Kad upoznajem osobu meni njen izgled zavisi od karaktera, volim pametne jake žene. Ne volim sramežljive žene, a ja jesam sramežljiva. Volim žene koji superiorno misle o sebi i dobro se osećaju u svojoj koži", zaključila je ona.

Osvrnula se i na porodičnu kuću, koju su nedavno njen suprug Haris Džinović i ona sagradili.

"Mediji su od naše kuće napravili ''životnu želju'', naravno da je to sve veselo i gorko i naporno, kuća je lepa, ispala je bolje nego što smo se nadali, imali smo najbolje saradnike. Hari nije pravio probleme, mi nismo arhitekte da čitamo crtež, pratili smo 3D za koji smo sumnjali da može tako da ispadne uživo, međutim ispalo je još lepše. Sve je trejalo oko dve godine", kaže Džinovićeva.

Otkriva i kako su ona i njena porodica prošli kroz period pandemije, da li su bili depresivni zbog stanja u svetu i nemogućnosti da rade svoj posao.

"Nismo bili depresivni ni najmanje, niti smo sada niti ćemo biti. Bitno je da ostanemo zdravi, jesmo tužni što nemamo posla kao pre, ali su mi se otvorile nove stvari, druženje sa prijateljima, odmor od Instagrama, posla, jedino mi putovanja mnogo fale", istakla je Melina.

"Nije se ništa promenilo u našem životu, jer je sve stabilno. Suština se ne menja, zato mi smetaju depresivne priče, smeta mi što ljudi odbijaju vakcinaciju, mislila sam da će se sve brže završiti. Nisam preležala koronu, ali sma se vakcinisala. Malo sam ljuta na ljude koji neće da se vakcinišu, jer mi od njih zavisi povratak u normalan život", priča ona u "Premijeri".

