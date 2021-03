JOVAN JE OTAC SRPSKE REP PEVAČICE: Pojavio se u muzičkom ŠOUU, pokidao glasom, a bio je član POZNATE ROK GRUPE!

Zaboravljeni roker, velika zvezda nekadašnje Jugoslavije i prvi pevač grupe "Generacija 5", Jovan Rašić pojavio se u jednom muzičkom takmičenju i iznenadio mnoge.

Tadašnji član žirija Đorđe David bio na velikim mukama.

"To je jedno od najneugodnijih iskustava u mom životu. Znate, ja sam vaspitavan da poštujem autoritete i bogate biografije i onda dođem u situaciju da me Žika pozove u emisiju, da budem u žiriju i na snimanju mi kaže ko su takmičari i pročita mi ime Jovan Rašić. Odmah sam ga pitao „Da li je moguće da si mi ovo napravio? Da ja budem u žiriju i ocenjujemo da li Jovan dobro peva“. To je najgora stvar koju sam mogao da doživim jer Rašić je za mene muzička veličina, neko ko peva „Daj, daj, istinu mi daj“, pesmu koja je „Generaciju 5“ probila", prisetio se nedavno Đorđe svog susreta sa tadašnjim kandidatom i priznao da je bio čest gost u Rašićevom domu.

Iako je bio velika zvezda pre 40 godina i pevač koji je prvi otpevao pesmu "Dolazim za 5 minuta", vremenom se posvetio svom pozivu - stomatologiji. Život je nastavio u Zaječaru, gde je osnovao porodicu i radio sve do penzije, međutim malo ko zna da je upravo on otac poznate reperke Sajsi MC.

Danas Rašić živi penzionerski u svom gradu i retko javno govori o svojim ćerkama, iako je veoma ponosan što su obe krenule njegovim stopama.

