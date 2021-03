GOCI BOŽINOVSKOJ IZVRŠITELJI ZAKUCALI NA VRATA ZBOG 30.000: Još malo nećemo imati šta da jedemo, ići ćemo u NADNICU i DNEVNICU

Pevačica Goca Božinovska se tokom korone pridržava svih propisanih mera, ali, kako kaže, pozivi za privatna slavlja i sada ne manjkaju.

- Čovek me zvao za punoletstvo sinu, za desetak gostiju. Naravno, nisam prihvatila, odmah sam odbila. Gde ću da upadam u problem. I ćerka Jelena se strogo pridržava, ne pevamo nigde, šta ćemo. Godinama smo radili, mi stariji smo i stekli nešto. Ko je štedeo, sad ima šta i da troši, nekako preživljavamo. Muzičari su u problemu, mlada deca koja su tek krenula da rade.

Nije ovo jedna godina da se sedi, drugu godinu niko ništa ne radi. Eto, moja Jelena nigde ne nastupa, iz stana ne izlazi - priča folkerka i otkriva da ima problem sa izvršiteljima.

- Meni je prošle godine mama u avgustu slomila kuk, dementna žena. Nisam bila kući skoro dva meseca. Jedan račun nisam platila od oko 8.000 dinara, sad mi je stiglo 30.000 da platim izvršitelju! Jedan jedini mesec je preskočen, četvorostruko skoro da platim sada! A zaboravila sam, i eto.

Goca kaže da je pomoć države koju je dobila potrošila upravo na račune, kao i da je najteže njenim kolegama koji imaju kredite za stan.

- Dobili smo pomoć, ali to je samo za račune bilo. Trebalo bi bar nekako pomoći muzičarima, misliti na njih. Kada sam govorila da pevači sada nemaju, mene su prozivali. Nije to običan virus, već pandemija. Znala sam, govorila sam da će potrajati. Žao mi je muzičara, to su kolege i ljudi koji žive od toga, prehranjuju porodice. Počeće pevači da izbegavaju emisije, moraš kupiš odelo, haljinu, da se doteraš, sve je to trošak. Znate li koliko je pevača koji su kupili stan na kredit, od čega će to da otplate?! Čula sam se sa pojedinima, nije im lako - priča pevačica otkriva da će na proleće ponovo zasukati ruka na selu.

- Muzika se zove naš bivši posao ako se nešto ne promeni. U selu sam kod majke, ovde jadni seljaci ne znaju šta će. Još malo nećemo imati šta da jedemo, nešto da posadimo da pojedemo je rešenje. Ići ćemo u nadnicu i dnevnicu, svi na selo, ko koga ima. Posadimo baštu i eto - rekla je .

Zaradiću za unuče Goca će uskoro postati baka, njen naslednik Mirko sa Bojanom Rodić čeka prvo dete. Kako je otkrila, to je neizmerno usrećuje, a za bebu će se naći novac. - Neka su oni živi i zdravi, to je najvažnije i nekako će da se zaradi, i nas su roditelji odgajali kad se nije imalo. Snađe se čovek, samo nek su mladi dobro -zaključila je Božinovska.

