GRAND ZABRANIO TAKMIČARIMA DA PRUŽE PODRŠKU VANJI: Oglasio se Nenad, kandidat Đorđa Davida i ostavio BRUTALNU poruku!

Skandal koji danima potresa javnost, a tiče se diskvalifikacije takmičarke "Zvezda Granda" Vanje Knežević, i dalje ne jenjava. Nakon što su produkciju i članicu žirija gotovo svi osudili, oglasio se i jedan od učesnika koji je bio pod mentorstvom Đorđa Davida, Nenad Dmitrović i poručio da im je "Grand" zabranio da podrže izbačenu kandidatkinju.

foto: Printscreen/Prva TV

Oglasio se, pa izbrisao objavu

Nakon brojnih javnih ličnosti i korisnika društvenih mreža koji su se oglasili i osudili "Grand", javio se i jedan od kandidata koji se takmičio u Zvezdama Granda. Po svemu sudeći, nekim takmičarima je prekipela tortura koju proživljavaju, pa više i ne haju šta će dalje biti. Naime, Nenad je juče na Fejsbuku napisao da im je produkcija naredila da se ne oglašavaju i da ne podržavaju Vanju.

foto: Printscreen Facebook

- Užasno me iritira ova nepravda koja se čini ovoj devojci Vanji. Većina kandidata ćuti jer nam je rečeno da ne smemo ništa da podržimo što ona objavi. Iskreno, boli me uvo za "Grand", svašta bi se tu moglo reći, ali ipak se nadam da postoji neka kosmička pravda koja čeka sve te loše ljude - napisao je Nenad.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Ipak, iz nepoznatog razloga takmičar je spornu objavu ubrzo obrisao, ali je portal Espreso uspeo na vreme da snimi poruku i da je sačuva kao dokaz.

foto: Kurir TV

Moguće je da je neko upozorio Dmitrovića da je ipak bolje da obriše objavu i da ne pravi problem mentoru Đorđu Davidu.

Podrška i od Rade

Inače, još jedna od javnih ličnosti koja je pružila podršku Vanji jeste Rada Manojlović. Ona je ispod njene objave na Instagramu devojci napisala poruku.

foto: Ana Paunković, Printscreen/Zvezde Granda

- Draga Vanja, evo sada sam te prvi put poslušala i moram da ti kažem da si me dodirnula emotivno. Otpevala si predivno i prelepa si. Za moj pojam i glas i stas, čista desetka. Srećno dalje u životu i puno uspeha, radi to što voliš i veruj u sebe. Već sa 18 godina si pokazala da si veliki borac, a ako ti je nešto suđeno i ako je nešto tvoja nafaka, što se kaže (a to samo onaj odozgo zna šta je za svakog od nas), to ti niko ne može oduzeti - napisala je Rada.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, Manojlovićeva nije u dobrim odnosima sa članicom žirija, i to na njenu inicijativu. Nakon što je Rada objavila da je jedan kostim prva nosila, čime je obrukala koleginicu koja je tvrdila da ju je kopirala Kim Kardašijan, odmah ju je, naravno, blokirala na Instagramu.

Kurir.rs/ J.S. / Foto: Printscreen

Bonus video:

00:06 DŽEHVA I DALJE ZARAĐUJE 500 EVRA NA FANOVIMA: Nino doživeo transfer blama zbog devojke!

Kurir