NEDOSTAJE MI POSAO! Ivana Peters o muzici, životu, zdravlju i ćerki Sari koja kreće majčinim stopama: Peva, ima veliku želju!

Pevačica Ivana Peters govorila je o životu, zdravlju i svojoj ćerki Sari.

Kada je pre šest godina doživela infarkt, Ivani Peters se život okrenuo za 180 stepeni. Bol je bio neopisivo jak i mislila je da nikada neće prestati. U toj agoniji, kako je kazala, onesvestila se, a onda je usledio šok kada se probudila i shvatila šta se dešava.

- Bila sam u šoku što se meni kao ženi od 40 godina tako nešto desilo! Postavljala sam pitanja: “Kako meni? Zašto meni?“ Kako vreme prolazi, ne bledi sećanje na iskustvo, ali i dalje sam ljuta baš ljuta što mi se to desilo. U tom momentu sam bila uveliko nepušač tri i po godine, vegan i pazila na zdravlje. Pa ipak sam to preživela. Fizički sam se oporavila, mada sam oprezna - kaže za “Blic” Ivana Peters.

Ona se ovih trenutaka prisetila i 15. marta, kada je na svom Instagram profilu napisala: “Nikad više ista. Valjda to tako ide. A i bila sam kao manekenka...”.

Ivana nam je otkrila da je odmah shvatila da više nije sve kao pre.

- To je osećaj i nema veze sa tim šta radim, koliko se promenila ishrana ili aktivnosti. To je osećaj iznutra koji je između nemoći i besa - ističe ona.

Na pitanje koliko je dugo živela u strahu, kaže:

- U prvo vreme sam bila u nenormalnom strahu i neprestanom iščekivanju nečeg što može da se ponovi i osluškivala sam sebe. I dan-danas to radim i bojim se - mogu li ovo, smem li ono, da li da treniram ili ne. Mada, treniram uz divnog trenera Nikolu Stamenkovića, zajedno sa ćerkom Sarom. Tu je naravno i razumevanje i nerazumevanje sa strane na koje nailazim, ali zapravo, dok ne prođeš istim putem, ne možeš da znaš.

Uprkos zdravstvenim problemima koje je imala i s kojima živi, Ivana je uvek pozitivnog duha i nasmejana, a za to talentovana pevačica ima objašnjenje.

- Tako me je mama rodila (smeh). Nismo namćori u porodici. Volimo da se smejemo i kada je najteže. Kako odmiču godine, sve više primećujem tu genetiku i mislim da sam dosta povukla na mog dedu, osim brkova.

Zbog pandemije koronavirusa mnogi pevači su ostali bez nastupa. Kada smo je pitali da li se navikla na koronu i na stanje koje traje više od godinu dana, Ivana kaže:

- Meni, naravno, nedostaje posao iz više razloga. Ali nije mi to najteže. Najteže mi pada to što mi je ćerka tinejdžerka i što joj korona uskraćuje normalno druženje i odlazak u školu jer polazim od sebe. Meni su to bile najlepše godine i najbezbrižnija druženja! A mi živimo kao u osrednjem SF filmu. Ali to je nešto što će je ojačati.

Svoju karijeru počela je davnih 90-ih godina, a sa setom se seća tog perioda.

- Ah, devedesete! Prođe mi kroz glavu početak TAP-a i putovanja! More i Crna Gora. Mi smo stvarno radili i pomagali svojim porodicama. Bili smo isuviše detinjasti u odnosu na današnju omladinu, ali smo se uvek okretali pozitivi - kaže Ivana.

Ćerka Sara mi je savetodavac

Ćerka Sara je tinejdžerka, a Ivana se odlično bori sa njenim pubertetom.

- Sara je divna i mudra mlada devojka. I mnogo je razumnija od mene u tom periodu. Ponekad imam utisak da je ona meni savetodavac! - iskrena je ona.

Na pitanje da li bi volela da se Sara bavi pevanjem, Ivana kaže:

- Kada je bila mlađa pevala je puno. Peva i sad, ali trenutno ne želi ni bend, niti da se eksponira. Išla je u nižu muzičku na klavir, ali sad traži električnu gitaru. To joj je želja! Pa nek svira, samo neka je srećna!

