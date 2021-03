IMAM 40 GODINA, JA MOGU SVE! Dušica Jakovljević iskreno o ljubavi i UDAJI, priznala šta ju je najviše KOŠTALO!

Dušica Jakovljević otkrila je tajne privatnog života, a potom komentarisala i rijaliti.

Voditeljka je priznala da su je prijateljske ljubavi koštale više od emotivnih partnera.

"Prijateljska ljubav me najviše koštala, jer sam nekim ljudima verovala, ali nije bilo mnogo tih situacija. Izađem jača već narednog jutra, tako da ta ljubav prema prijateljima, i neka moja otvorenost. Ja se jako teško zaljubim, to što se o mom životu pisalo, to je zato što sam lagodno pričala u medijima o svom životu. Za prave stvari u životu se i te kako vredi boriti, kada nađeš neko svoje rame i vi ostanete u 4 zida sami, to je ljubav. Vreme je da se povuče ručna u mom životu", rekla je ona i dodala:

"Ja sam zaljubljena u svaki dan svog života, da jesam zaljubljena. Ne razmišljam o tome da li bih stala na ludi kamen, imam 40 godina, ja mogu sve."

Jakovljevićeva je otkrila kako gleda na ljubavi u Beloj kući.

"Alen kada je izašao rekao je da želi sa Majom da stane na ludi kamen. Meni su, iako raskidaju, Rialda i Kenan prilično par koji drži svoju intimu dalje od zadrugara. Ove tenzične veze, ne znam da li mogu opstati. Da li je to između Tare i Ša ljubav, nisam sigurna. Gde će se živeti, ko će plaćati račune, nisu stvari baš tako jednostavne kao što oni vide... Nije mi muški način na koji je on došao do slobode, bilo bi fer da je to na drugi način uradio. Mislim da mu to i veliki broj gledaoca zamera, ali ako su srećni nek im je sa srećom", ispričala je Jakovljevićeva u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

