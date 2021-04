LEPU BRENU KIDNAPUJU I ODVODE U AUSTRALIJU: Đura Mornar otkrio sinopsi filma koji nikada nije snimljen, a evo i zašto

Vladimir Đurić Đura poznatiji kao Đura Mornar otkrio je da je trebalo da snimi film o Lepoj Breni, kao i zašto se to na kraju nije ostvarilo. Kompozitor i tekstopisac kaže da je imao dogovor sa Sašom Popovićem oko rada na serijalu, ali da to nisu ostvarili zbog njegovih velikih obaveza u Grandu.

Poznat po brojnim pesmama koje je napisao za mnoge pevače, knjigama, emisijama čiji je bio autor, Đura je trebalo da ostvari saradnju i sa Lepom Brenom. Kako kaže, Saša i Žika su bili zainteresovani za projekat, ali da su obaveze u Grandu sprečile saradnju.

- To je bio spin projekat. Sedam godina sam bio urednik zabave, posle sam bio samo saradnik, savetnik u medijima. Tamo sam bio u prilici da ljude sa estrade svakodnevno čujem, radim sa njima projekte, pomažem i tako dalje. Tako sam dosta u to vreme imao dobre kontakte sa "Grandom", Sašom Popovićem i pogotovo sa Žikom - koji su bili zaista zainteresovani da urade novi film iz serijala o Lepoj Breni, pored ova tri koja su već postojeća - počeo je Đura i dodao:

- Žika i ja smo smislili sjajan sinopsis za to. Bio je i Saša Pantić kao četvrti, koji je radio "Kursadžije". Bilo je stvarno zanimljivo - trebalo je da kidnapuju Brenu, da je nose u Australiju. Verovatno bi to bilo u stilu već postojećih filmova, ne bi bilo ništa loše da se to i uradilo. Vreme odnese neke priče, neke donese. Brena je takva da je puno toga uradila i završila u svojoj karijeri. To bi bila stvar njene lične odluke. Mislim da je Saša u tom periodu preuzeo mnoge stvari vezano za "Grand", znam da ga je nešto tada potpuno obuzelo pa zbog toga nismo nastavljali ovu priču - završava on.

