MAJKA LJUBINKA: Kako snajka Marija nije dobra snajka, kad ne živi sa mnom!?

Ekipa Kurira posetila je dom porodice Jovičić, pobednika četvrte nedelje kulinarskog šou programa "Majke i snajke", koji se emituje na televiziji Kurir.

foto: Kurir

Dočekali su nas snajka Marija i nen muž Dušan i fantastična svekrva Ljubinka, koja je pobrala sve simpatije kako žirija i ostalih takmičarki, tako i velikog broja gledalaca.

- Takmičenje ko svako takmičenje, pobediš pa lepo ti je. Nešto ti svi čestitaju, a ti ko da si uradio ne znam šta. Ustvari, skuvaš ručak kao kod kuće, samo što kod kuće nema pobede - rekla je Ljubinka.

foto: Kurir

Sa snajkom je u odličnim odnosima, a ni njen sin nema primedbe na ženinu kuhinju.

- Mom sinu Dušanu možeš da spremiš i od prepelice, ali on će uvek da kaže ono: "ali". Jedino kad mu snajka Marija spremi, onda nema "ali". Meni to ne smeta uopšte. A što se tiče Marije, kako nije dobra snajka, kad ne živi sa mnom? Ne podnosim to kad one druge majke u takmičenju kažu: "Jao, volim snaju kao svoju ćerku, ovakva je, dobra je, zna sve". To su gluposti. Marija je ostvarena žena, ima četvoro dece, kako da ne zna da kuva. Mora da bude dobra, a i ona je iz nekog drugog sveta - istakla je ponosno svekrva.

Jovičići su imali malu svadbu, ali kako uglas kažu, taj dan im je protekao u smehu.

- Nismo imali veliko venčanje, jer je to bio jedan težak period za mene, kada sam ostala bez majke. Zato nismo pravili ništa veliko, bilo je intimno i skromno, ali za pamćenje. Smejali smo se taj dan kao sumanuti, kao da nam je neko stavio neki prašak za smejanje - priča Marija.

foto: Kurir televizija

Marija se ne usuđuje da kuva kada je tu njena svekrva Ljubinka.

- Ne mogu ja da kuvam kad je tu teta Ljubinka. Ona je glavna u kuhinji, toliko toga sam ja naučila od nje. Od ničega, ona napravi svašta. Fenomenalna je, a i meni je lakše, da kad vikendom dođemo iz Požarevca gde živimo, dođemo na gotov ručak.

Na kraju našeg susreta, Ljubinka se prisetila i anegdote iz Dušanovog detinjstva.

- Kad je bio mali moj sin je jeo samo belo pohovano meso i pomfrit. Bio je sav sitan i mali, ko da je tuđe dete. Kada sam mu rekla da ne može samo to da jede i da će ići u vojsku, rekao mi je da će i mene da povede da mu spremam tamo pohovano meso i krompiriće. Ništa drugo nije hteo. Posle sam mu rekla: "A šta ćeš sine, kad se oženiš?" A on meni kaže: "Pa ja ću da se oženim samo za tebe, jer ja hoću samo pohovano meso da jedem!" Tad sam mu rekla: "Naučiću ja tvoju ženu, pa nek ti ona pohuje meso". Tako da njemu snajka Meri sa ljubavlju pohuje, rešila me je te obaveze, i svi smo srećni i zadovoljni - završava ova duhovita porodica.

Srećni s petoro dece Dušan se prisetio kako je izgledao prvi susret sa Marijom, sa kojom je osam godina u braku. - Video sam Mariju i sa namerom sam joj prišao da se upoznamo. Doveli su jednom pacijentkinju iz njene ustanove ovde u Beograd, vidim ja devojku i ponudim se da pomognem. Posle nekoliko meseci smo se sreli na nekom kongresu, i upoznali smo se ponovo (smeh). Imamo zajedno dve ćerke i još troje dece - ja sina iz prvog braka, a Marija ćerke bliznakinje i tu smo gde smo - ispričao je Ljubinkin sin. Kurir.rs/A.P.

