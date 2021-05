SVE ME JE PODSEĆALO NA NJU, VIDELA SAM SRCA NA NEBU! Jovana Tipšin provela prvi Uskrs bez MAJKE koju ne može da preboli!

Jovana Tipšin nedavno je ostala bez majke, i neretko ističe koliko teško podnosi taj gubitak.

Ona je majci posvetila i pesmu.

- Pomerala sam spot, u međuvremenu mama mi se razbolela, pa smo otkazali. Nije imalo vremena da se snimi tad, ali mama je čula pesmu i uživala. Ja je pustim dok se šminkam ili nešto radim i tako ćutimo i slušamo je. Zato sam ovu pesmu posvetila mami koja se upokojila pre dva meseca - rekla je ona sa tugom i dodala - Jako mi je teško, ali moramo da verujemo u Vaskrs i u boga i taj večni život.

Ovo je prvi Vaskrs koji je provela bez mame, te je priznala da joj uopšte nije bilo lako.

- Nekako mi je bilo teško dok sam farbala jaja. Obično sam tako, ja započnem pa ih ostavim da odem do crkve, a ona nastavi. Kada se vratim, ja ih uglancam, a mama sprema jagnjetinu i krompir za sutra. Ona je najbolje spremala tu jagnjetinu i te krompire. To mi je nekako ostalo iz detinjstva. Jako mi je bilo teško ove godine. Zvale su me sestre na ručak, najstarija je spremala jagnjetinu kao mama, pa sam bila sa njima - istakla je pevačica.

Nakon toga, zaputili su se u vikendicu na Avali, koju je njena mama najviše volela.

- Sve je podsećalo na nju. Pogledala sam u nebo i videla srce. Pomislila sam samo, znam da me gledaš i da uživaš sad negde. Žao mi je što nije doživela neke stvari još, ali srećna sam što sam je imala ovoliko dugo. I sad ona čuva tatu i tata nju, proslavili su Uskrs zajedno posle toliko vremena - rekla je ona u emisiji "Grand Magazin".

