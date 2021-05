NE ŽELIM DA NEKO SA MNOM BUDE IZ SAŽALJENJA! Vesna Đogani otkrila da li bi prešla preko prevare i priznala da ima UDVARAČE!

Pevačica Vesna Đogani je u centru medijske pažnje nakon snimka koji je objavljen u emisiji “Paparaco lov”, a na kojem je suprug Đole Đogani navodno vara sa njihovom porodičnom prijateljicom i menadžerkom.

Vesna i Đole tvrde da prevare nema, te da se u automobilu dogodio samo poljubac iz zahvalnosti, a Đoletova supruga sada otkriva da li bi ga ostavila da je zaista prevario.

- Da. Meni apsolutno niko ne treba. Ne želim da neko sa mnom bude iz sažaljenja, zato što moramo, zbog imidža, onda bismo ušli u neki drugi proces, kako to da rešimo, morali bismo da porazgovaramo sa psihoterapeutom, sa bračnim savetnikom da vidimo da li je to prava ljubav ili nije, ali šta bi bilo kad bi bilo… Nećemo sad o tome. Ja ne bih želela da živim sa nekim ko me je prevario, ali ni on ne bi želeo da živi sa nekim koga je prevario - rekla je Vesna pa se osvrnula na brojne poruke udvarača koje dobija na društvenim mrežama proteklih dana.

- Ljudi, da li ste normalni? Još uvek sam zauzeta i nemojte da mi se udvarate. Čak i ako budem slobodna u nekom momentu, ne daj bože, nemojte da mi se udvarate na taj način. Sigurno u tom momentu ne bih tražila nekog novog – objasnila je ona u emisiji "Ekskluziv".

