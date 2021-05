STANIJA DOBROJEVIĆ NIKAD ISKRENIJA! Priznala koliko joj je privatni život trepeo zbog posla: Bilo je teško, ISPAŠTALA SAM!

Foto: Printscreen7Magazin In

Bivša učesnica rijaliti programa "Zadruga", Stanije Dobrojević, ispričala je da je imala problema da balansira između javnog i privatnog života.

- Sa svim komentarima trebalo je nositi se, ogolila sam se i ispaštao mi je privatan život, gubila sam na kvalitetu mog privatnog života zbog tog eksponiranja, ispaštala sam često i na ljubanom planu, jer mislim da je neke stvari trebalo da sačuvam za sebe, mnoge stvari su išle javno. Kad prolaziš te neke vratolome, brodolme, sve je bilo javno i samim tim je bilo teže – otkriva Stanija.

Ona je otkrila i da je tražila pomoć psihijatra.

- Ja jesam, jako teško sam se nosila sa raznoraznim novinskim natpisima koji su uglavnom izmišljeni. Moja porodica je ispaštala zbog toga, otvaram novine, plačem kad vidim šta je izašlo, a tek onda kako to svare majka i brat – priča Stanija.

- Onda sam otišla kod psihijatra da vidim da li sam skroz u redu, on mi je rekao da jesam i da sam zdrava, da ne moram da pijem lekove, ali da te naslove čitam kao da se radi o nekom drugom i upalilo je, nisam više to lično i traumatično shvatala – završava Dobrojevićeva u emisiji "Magazin In".

