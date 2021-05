SAZNALA JE DA JE TRUDNA KADA MI JE OTAC PREMINUO: Boba Živojinović prvi put o BIVŠOJ supruzi Zorici sa kojom ima sina Filipa!

Bivši teniser Slobodan Boba Živojinović pre braka sa pevačicom Lepom Brenom, bio je oženjen Zoricom Nakić sa kojom je dobio sina Filipa Živojinovića.

foto: Zorana Jevtić, ATA images

Boba gotovo nikada da ne govori o svojoj privatnosti, a sada da se dotakao prvog braka i ispričao događaj koji je promenio život.

- Kada sam počinja nismo imali teniske turnire, morao si da putuješ negde, a za to su bili potreba neka sredtva. Sa 18 godina sam bila prvak Evrope - amater i svojili smo zlatnu medalju u miksu i u oktobru sam dobio nagradu grada Beograda bio sam među 10 najpoznatijih sportista u bivšoj Jugoslavili. Sa svojih 19, 20 sam se malo izgubio, nisam imao nekoga ko je mogao da me uzme za ruku i kaže sad ti ideš i radiš ovo. Mama je htela da završim školu, vodila se onom "od sporta nema hleba", te dve godine sam lutao - rekao je Boba i dodao:

- Desilo se to da sam sa Zoricom, Filipovom mamom otišao u bioskop, a ona je od tate dobila nekog Fiću i auto nije hteo da upali. Ja sam gurao auto sve do Šumatovca i onda sam joj rekao da tu stane. Ušao sam u kola isčupao sve kablove i rekao sebi neće ovo više biti moj život i tada sam odlučio i krenuo jako te godine. To je bila 1984. i od tad su krenuli moji supesi u karijeri.

foto: Damir Dervišagić

- Imao sam 21. godinu kada se Filip rodio. Zorica je saznala da je u drugom stanju kada je moj tata preminuo. Moji su bili presrećni, ponavljali su "Mali Boba, mali Boba" i tako se sve desilo - rekao je Živojinović u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi".

foto: Nemanja Nikolić

