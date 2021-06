JELENA ROZGA DO UŠIJU ZALJUBLJENA U KUVARA IVANA: Presrećna je i uživaju otkad su zajedno, ali ne vole da se javno eksponiraju!

Kako Kurir saznaje iz izvora bliskim pevačici Jeleni Rozgi, ona je već neko vreme u vezi sa svojim sugrađaninom, splitskim kuvarom Ivanom Požaninom.

Pevačicino srce osvojio je sedam godina mlađi čovek kojeg je upoznala u martu dok je gostovala u njegovoj emisiji "Guštan... s Požaninom", gde je bila zajedno s Tončijem Huljićem i pevačem Joletom.

Zanimljivo je da je tada frontmen grupe Magazin rekao da misli da je Jeleni vreme za udaju, a Jole je dodao da je Ivan slobodan, te da se i njemu bliži vreme za ženidbu, a obojica su se složili da bi njih dvoje bili idealan par. Kako naš izvor dalje navodi, oni su nakon snimanja ostali u kontaktu. Redovno su se dopisivali, a zgodni kuvar ju je posebno osvojio kulturom i pažnjom, ali i kada joj je nekoliko puta priredio iznenađenje u vidu večera, kad joj je spremao specijalitete koji su je oduševili. To mu sigurno nije bilo teško, jer je šarmantni Splićanin poznat kao jedan od najboljih hrvatskih kuvara, čije su specijalitete probali i naš proslavljeni teniser Novak Đoković, holivudski glumac Džon Malkovič, vozači Formule 1, ali i članovi kraljevskih porodica, među kojima je bila i princeza od Monaka i mnogi drugi.

- Ona je presrećna otkad su zajedno. Tonči je kumovao vezi, odmah se videlo da varnice između njih postoje, a gde ima dima, ima i vatre. Uživaju zajedno, ali ne vole da se javno eksponiraju, tako da zasad neće da potvrde, niti da demantuju vezu. Polako, zaljubljenost se ne može dugo kriti. Otkad su se smuvali, nisu se razdvajali, tako da im je teško pao Jelenin dolazak u Beograd pre nekoliko dana, gde je snimala jednu emisiju s koleginicom Natašom Bekvalac - ispričao je izvor za Kurir.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s pevačicom, ali se ona nije javljala na poznati broj telefona.

Huljić, pa Hauser

Sve Rozgine ljubavi Pevačica je, prema pisanju medija 2011. godine, bila u vezi sa Ivanom Huljićem, Tončijevim sinom. On je bio mlađi 11 godina mlađi od nje. Nakon njega, jedan od Rozginih najpoznatijih momaka bio je član benda 2Cellos Stejpan Hauser. Ona je dve i po godine bila u emotivnoj vezi s njim, a bili su i vereni. Iako su joj mnogi predviđali brak i decu, do toga ipak nije došlo. Prošle godine su je mediji povezivali sa 12 godina mlađim dečkom iz Beograda, ali ona to nikad nije potvrdila.

