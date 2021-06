MILENU ĆERANIĆ RAZAPELI NA TVITERU ZBOG STIHOVA POSVEĆENIH RATKU MLADIĆU: Evo ko joj je rekao to da OTPEVA i šta ona kaže! (VIDEO)

Milena Ćeranić sigurno nije mogla ni da pretpostavi da će izazvati buru negodovanja, pretnji i uvreda na svoj račun samo zato što je pre nekoliko večeri na jednom slavlju otpevala stihove "Mladiću moj, problem je tvoj, što si mi srpski heroj".

Bilo je to u danu kada je nekadašnjem generalu glavnog ratnog štaba Vojske Republike Srpske potvrđena prvostepena presuda u Hagu, po kojoj je osuđen na doživotnu robiju. Društvo koje se te večeri zateklo zatražilo je od nje da otpeva promenjene stihove pesme "Mladiću moj", koju u originalu izvodi Zana, što je ona i učinila. Njen nastup su mnogi gosti, među kojima je bio i Vujadin Savić, snimali i objavljivali na Instagramu, pa se to brzo raširilo po društvenim mrežama. Ćeranićka je tako odmah postala glavna tema tviteraša, koji joj poručuju da više nema šta da traži u Bosni i Crnoj Gori, pozivaju da se zabrani izvođenje njenih pesama, a ima i onih koji je najgnusnije vređaju.

- To je opajdara sa "Farme", što je u Bosni pevala, pevala je, vazda bila i ostala najobičnija kanta za spe*mu propalim sportistima, da smo država, kao što nismo, ovakvima bi u Crnu Goru doživotno bio zabranjen ulaz, bukvalno su ti u Crnoj Gori zatvorena vrata, ološu najveći - samo su neki od tvitova.

U saopštenju Milena kaže da je pogrešno protumačen njen gest.

- Povodom navoda pojedinih medija da "pružam podršku i veličam ratnog zločinca", želela bih da se oglasim i da to oštro demantujem. Oglašavam se isključivo zbog ljudi koji imaju katastrofalna iskustva i teške tragedije vezane za ovu temu i pre svega njima želim da se izvinim ukoliko sam ih nenamerno uvredila. Svesno to sebi nikad ne bih dozvolila, jer gajim izuzetnu empatiju i znam da su to rane koje ne zarastaju. U mojoj porodici nema mesta za nacionalizam i šovinizam, niti sam ja vaspitana u tom duhu. Apsolutni sam protivnik bilo kakvog oblika nasilja i gnušam se na to da narodi koji pričaju sličnim jezikom, dele vrlo sličan mentalitet i kulturne vrednosti zbog istorijskih dešavanja, koje je kreirala manjina, vode međusobne prepirke, rasprave i gaje animozitet - izjavila je pevačica, navodeći da nije znala značenje izmenjenog teksta koje je otpevala.

- Do momenta kada su krenuli medijski natpisi nisam znala s čim je modifikovan tekst pesme koji sam iznenada dobila da otpevam na privatnoj proslavi povezan, jer me, kao što sam već apostrofirala, politika ni najmanje ne zanima i svu svoju energiju usmeravam ka lepim i pozitivnim stvarima, a da sam bila upućena, sigurno to ne bih učinila jer u mom srcu nema mesta za mržnju prema bilo kom narodu, a posebno ne prema narodu koji jako volim i prema zemlji odakle je veliki broj mojih prijatelja, niti ima mesta za podršku ljudima koji su učinili bilo kakvo zlo - zaključila je Ćeranićeva.

Vujadin za Kurir Milena ništa nije kriva, javno joj se izvinjavam! Vujadin Savić za Kurir kaže da je on inicirao da Milena otpeva sporne stihove, da mu je krivo što je ona sada meta napada i javno joj se izvinjava zbog toga. - Milenu znam već duži niz godina i jako mi žao što se dovodi u vezu sa bilo kakvim oblikom nacionalizma jer devojka apsolutno nije iz te priče, naprotiv. Još više mi je žao što sam upravo ja, kao njen prijatelj, doveo do toga da se njeno ime veže uz takve naslove jer sam inicirao da otpeva taj delić pesme, a ona nije imala predstavu o čemu se radi sve dok nisu krenuli natpisi po portalima. Mnogo puta sam joj se izvinio privatno, pa ću iskoristiti ovu priliku da joj se izvinim i ovako javno za neprijatnosti koje nepravedno doživljava. foto: Www.crvenazvezdafk.com

